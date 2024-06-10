Китай остается главной страной Глобального юга. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что есть немало государств, которые ориентируются на позицию Си Цзиньпина.

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Китаю выгодно быть на Саммите мира

Есть много стран, которые с определенным негативом относятся к Соединенным Штатам Америки, поэтому Китай является для них альтернативным лидером. Пекин имеет реальное влияние на Россию и играет ведущую роль во внешней торговле страны-агрессора. Он имеет большое значение для экономики России.

Китай имеет рычаги влияния на Россию, поэтому главное объяснить Китаю, что война против Украины стимулирует возвращение мира к некоему разделению на блоки, когда есть Запад, который поддерживает Украину, и есть страны, которые поддерживают Россию,

– объяснил Иван Ус.

Если Китай оказывается в группе стран, которые поддерживают Россию, то это означает, что он будет в другом блоке. Соответственно против него введут различные ограничения. Стоит вспомнить, что в 2001 году экспорт Китая составлял 300 миллиардов долларов, а в 2022 – 3.6 триллиона. Уже в 2023 году цифра была 3.4, то есть 200 миллиардов страна потеряла.

Китай понимает, что скачок с 300 миллиардов до почти 3,5 триллиона состоялся благодаря получению технологий и открытости других стран мира, которые с 2001 года предоставили Китаю возможность присоединиться к Всемирной торговой организации и так дало Пекину толчок,

– подчеркнул Иван Ус.

Китай может потерять доступ к технологиям

Если мы будем моделировать разделение мира на блоки, то это будет означать, что Китаю не будут давать технологий, к нему не будут идти инвестиции, накладывать торговые ограничения. Это может вернуть Китай в точку, где он экспортировал товаров только на 300 миллиардов, что безусловно ему не надо,

Более того, мы же понимаем, что вместо Китая будет Индия. В Индию будут идти технологии, инвестиции. Индия на Саммите мира продемонстрирует себя как новый лидер Глобального юга. Это будет означать, что через 20 лет Индия полностью занимать то место, которое сейчас занимает в глобальной политике Китай,

– подчеркнул Иван Ус.

Си Цзиньпин понимает, что имеет рычаги влияния на Россию. Украине интересно вести переговоры с Китаем, ведь мы понимаем, что это та страна, которая действительно может нажать на Россию так, чтобы она остановила войну.

"Другой вопрос, что у Китая свои геополитические интересы. Ему интересна России, как определенный "раздражитель" США, как страна, которая на себя забирает внимание Соединенных Штатов и Европы. Соответственно внимание от Китая направляется на Россию, такое отвлечение для Пекина является интересным", – заметил Иван Ус.

Но риском от этого отвлечения является то, что Китай может получить новые ограничения, которые подорвут его экономику. Если динамика денежных потерь продолжится, то в интересах Китая будет продолжать диалог с Западом.

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