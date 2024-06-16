Об этом на полях международной встречи заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Украина организовала Саммит именно для того, чтобы услышать мнение каждой страны.

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Саммит для мнения каждого

Дмитрий Кулеба отметил, что главным преимуществом Саммита с точки зрения международной дипломатии является то, что каждая страна здесь может высказать свое мнение. Украина слышит каждого, о чем говорил президент на открытии мероприятия.

Это не такое мероприятие, которое любит Россия – чтобы всех собрать и чтобы все говорили в одну дудку с РФ. Именно через откровенный диалог мы можем прийти к правильным решениям,

– сказал Кулеба.

Кулеба не видит проблем в заявлениях отдельных стран. По его мнению, самое главное, что эти страны приехали и выразили поддержку Формулы мира и усилиям Украины по восстановлению устойчивого мира. Министр отметил, что Украина прекрасно понимает, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов.

Коммюнике Саммита готово