Об этом на полях международной встречи заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Украина организовала Саммит именно для того, чтобы услышать мнение каждой страны.
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Саммит для мнения каждого
Дмитрий Кулеба отметил, что главным преимуществом Саммита с точки зрения международной дипломатии является то, что каждая страна здесь может высказать свое мнение. Украина слышит каждого, о чем говорил президент на открытии мероприятия.
Это не такое мероприятие, которое любит Россия – чтобы всех собрать и чтобы все говорили в одну дудку с РФ. Именно через откровенный диалог мы можем прийти к правильным решениям,
– сказал Кулеба.
Кулеба не видит проблем в заявлениях отдельных стран. По его мнению, самое главное, что эти страны приехали и выразили поддержку Формулы мира и усилиям Украины по восстановлению устойчивого мира. Министр отметил, что Украина прекрасно понимает, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов.
Коммюнике Саммита готово
- Дмитрий Кулеба рассказал, что ультимативный "мирный план" Путина не повлиял на Саммит мира. Министр объяснил, что именно в этом была его основная цель. Российская разведка доложила, что Саммит будет большим и успешным – поэтому Кремль пустил в ход самого Путина. Однако серьезного отношения среди стран к заявлению диктатора нет.
- Глава МИД Украины отметил, что работа над текстом коммюнике Саммита мира в Швейцарии уже завершена. В конце мероприятия президенты объявят об одобрении резолюции. Министр отметил, что несколько стран, которых нет на Саммите, уже проводят внутренний анализ и планируют присоединиться. По словам Кулебы, текст сбалансированный, все принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены.
- В то же время еще утром СМИ опубликовали проект итоговой резолюции. Во-первых, страны соглашаются с недопустимостью использования ядерного оружия в войне в Украине. Кроме того, они стоят на том, что все украинские атомные электростанции должны быть под контролем Киева. То есть мир считает, что Россия должна вернуть ЗАЭС.