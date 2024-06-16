Об этом на полях международной встречи заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако информационная операция Путина успехов не имела – идеи диктатора никто не рассматривал. В то же время Украина понимает, что рано или поздно наступит время говорить с Россией.
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Заявления Путина и Саммит мира
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина прекрасно понимает, что шо наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов – языке, которой Москва говорит сейчас.
Кулеба отметил, что последний ультиматум Путина не вызвал особой реакции среди стран на Саммите мира. Министр объяснил, что все понимают, что соответствующее заявление было лишь "пиар-волной" накануне мероприятия.
Разведка у них работает неплохо, поэтому доложила, что Саммит будет большим, успешным – надо чем-то перебивать. Использовали политическое ядерное оружие в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбить наш Саммит,
– указал Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что российскому президенту это не удалось. Серьезного отношения к предложению Путина нет. Как пояснил Кулеба, ошибкой россиян было то, что они использовали язык ультиматумов и хотели, чтобы суверенная страна оставила собственную территорию.
Реакция Саммита на заявления Путина
- "Мирный план" Путина заключался в том, что Украина должна отказаться от 4 регионов, которые россияне считают "своими" и отвести свои войска на админграницы. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого, диктатор хотел отмены санкций и внеблоковый статус нашей страны.
- премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала "пропагандой" план Путина, который фактически предлагал Украине "выйти из состава Украины". Она не считает такие предложения эффективными. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что идеи российского президента является "диктаторским миром". По его мнению, идеи Путина "не имеют серьезного намерения", а лишь имели целью отвлечь внимание от Саммита.
- В то же время в Институте изучения войны подтверждают, что, вероятно, заявление Путина имело целью именно повлиять на Саммит. Как отмечают аналитики, частично врагу это удалось. Вместо того, чтобы "заручиться международной поддержкой Украины и привлечь широкое международное сообщество к прекращению войны", участники переориентировали международный диалог на то, что в саммите не участвует Россия.