Про це на полях міжнародної зустрічі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Проте інформаційна операція Путіна успіхів не мала – ідеї диктатора ніхто не розглядав. Водночас Україна розуміє, що рано чи пізно настане час говорити з Росією.

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Заяви Путіна та Саміт миру

Дмитро Кулеба зауважив, що Україна прекрасно розуміє, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Водночас наша держава не дозволить говорити з нею мовою ультиматумів – мовою, якою Москва говорить зараз.

Кулеба зазначив, що останній ультиматум Путіна не викликав особливої реакції серед країн на Саміті миру. Міністр пояснив, що всі розуміють, що відповідна заява була лише "піар-хвилею" напередодні заходу.

Розвідка у них працює непогано, тому доповіла, що Саміт буде великим, успішним – треба чимось перебивати. Використали політичну ядерну зброю в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збити наш Саміт,

– вказав Кулеба.

Очільник українського МЗС зазначив, що російському президенту це не вдалося. Серйозного ставлення до пропозиції Путіна немає. Як пояснив Кулеба, помилкою росіян було те, що вони використали мову ультиматумів і хотіли, аби суверенна країна залишила власну територію.

Реакція Саміту на заяви Путіна