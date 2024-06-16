Про це йдеться в матеріалі аналітиків ISW від 15 червня.

Дивіться також У Байдена назвали справжню причину, чому Китаю немає на Саміті миру

Путін хотів підірвати підтримку України країнами Заходу перед Самітом миру

Саміт мав сприяти діалогу для досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права. Однак, на думку аналітиків, інформаційна операція Путіна, метою якої було саботувати саміт, "частково досягла успіху" – замість того, щоб "заручитися міжнародною підтримкою України та залучити ширшу міжнародну спільноту до припинення війни", учасники через маніпуляції диктатора переорієнтували міжнародний діалог на те, що в саміті не бере участь Росія.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російський лідер Владімір Путін спеціально озвучив свої вимоги щодо "мирних" переговорів із Україною за день до початку Глобального саміту миру, щоб підірвати підтримку Заходом законних вимог України до Росії та відвернути увагу від завдання побудови міжнародного консенсусу в питанні покарання Росії за агресію.

"Повторно сформульовані Путіним передумови для "мирних" переговорів включали визнання незаконної анексії Росією окупованих і контрольованих Україною територій і згоду України на демілітаризацію, "денацифікацію" (повалення нинішнього українського уряду та його заміну проросійськими ставлениками) і згоду України відмовитися від спроб приєднатися до будь-яких зовнішніх блоків безпеки – ті ж вимоги, які він висував перед початком повномасштабного вторгнення в 2022 році і які він постійно повторював протягом війни", – пишуть експерти.

За їхніми словами, "заява Путіна про те, що він відкритий до будь-яких "переговорів", які не ґрунтуються на тому, що фактично є беззастережною капітуляцією України, за своєю суттю вводить в оману".

Фахівці ISW вважають, що заяви Путіна про його нібито "готовність до переговорів" таким чином переорієнтували міжнародний дискурс, щоб висвітлити, як Путіна, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй загарбницькій війні в Україні, не запросили на конференцію.

Як реагують західні лідери на "мирні" плани глави Кремля

У публікації аналітики також додали, що кілька західних офіційних осіб визнали, що Росія намагалася зірвати мету саміту та зосередити свої розмови на відсутності Росії. Зокрема, віце-президент США Камала Гарріс заявила, що "мирна" пропозиція Путіна від 14 червня була не закликом до переговорів, а закликом "до капітуляції (України)". Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Росія повинна бути залучена до мирного процесу на "певному етапі", хоча визнав, що Путін не зацікавлений у переговорах "на даний момент" і, ймовірно, оприлюднив "смішну мирну пропозицію" 14 червня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "миру в Україні неможливо досягти без залучення Росії", але зазначив, що Росія відкинула всі колективні заклики до миру. Заступник представника США з особливих політичних питань в ООН (ООН) Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН 14 червня заявив, що рішення Росії скликати РБ ООН за день до саміту було спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від саміту та відволікти світ від війни Росії в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також вважає, що Росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, бо відчуває загрозу від обговорення основоположних принципів міжнародного права.Про це він сказав у виступі на пленарному засіданні саміту 15 червня.

Так, британський прем’єр констатував, що Росія, на відміну від учасників саміту, не зацікавлена в реальному мирі, а Путін "ініціював тривалу дипломатичну кампанію проти цього саміту, наказуючи країнам, аби вони не приїжджали".

Що говорять у Росії

Фахівці Інституту вивчення війни зазначили, що рупори Кремля посилили поточні російські інформаційні операції, спрямовані на подальшу дискредитацію та зрив Глобального саміту миру 15 червня.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував "неконструктивну" реакцію Заходу на ультиматуми Путіна від 14 червня і заявив, що Кремль сподівається, що хтось проведе "більш конструктивний" мирний саміт пізніше.

У публікації також вказали висловлювання речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила, що Захід повинен обговорити ультиматуми Путіна від 14 червня, якщо він хоче миру в Україні і "врятувати світ".

А ось голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що мирний саміт не має сенсу після ультиматумів Путіна, і підтвердив постійні російські наративи, спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського як легітимного президента України та учасника переговорного процесу.

У звіті йдеться, що ISW продовжує оцінювати та спостерігати, що російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на прийняття рішень на Заході та в рамках своїх зусиль, спрямованих на отримання від Заходу превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Будь-які зусилля Заходу, спрямовані на примушення України до переговорів з Росією до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно не призведуть до довготривалого розв'язання конфлікту, а лише нададуть Путіну додатковий час на подальшу оптимізацію та підготовку російської воєнної машини до майбутнього вторгнення,

– додають аналітики.

Довідка! В суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердили 92 країни світу. Так, захід триватиме до неділі, 16 червня. Все про заяви країн-учасниць на саміті миру – читайте тут.