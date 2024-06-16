По словам главы МИД Украины, совместная работа над текстом итоговой декларации уже завершена.
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Пожелания Украины учли
Дмитрий Кулеба рассказал, что в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции.
Дипломат отметил, что резолюция будет открытой к присоединению другими странами и после завершения саммита.
Министр отметил, что уже известны несколько стран, которые проходят внутренний анализ общего коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя не является сейчас на саммите.
Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены,
– подчеркнул глава МИД.