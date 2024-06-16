По словам главы МИД Украины, совместная работа над текстом итоговой декларации уже завершена.

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Пожелания Украины учли

Дмитрий Кулеба рассказал, что в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции.

Дипломат отметил, что резолюция будет открытой к присоединению другими странами и после завершения саммита.

Министр отметил, что уже известны несколько стран, которые проходят внутренний анализ общего коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя не является сейчас на саммите.

Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены,

– подчеркнул глава МИД.