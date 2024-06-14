Зокрема, відомо, чи буде Росія серед учасників Саміту. Деталі про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Ми говоримо про те, що цей саміт – інавгураційний. А на другому саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами", – повідомив заступник голови ОП.

За його словами, певна кількість країн вже висловили бажання прийняти такий саміт у себе.

На цьому Саміті миру ми будемо говорити вже з результатами першого саміту і з результатами розробленої дорожньої карти, яким чином говорити про мир в Україні. Україна буде зі своїми партнерами говорити про це,

– уточнив Жовква.

Посадовець також зазначив, що не виключаються "певні формати" участі Росії.

Ми не виключаємо цього – якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресорки, і вона буде не диктувати свої умови, а слухати співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її участі,

– розповів заступник керівника ОП.

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