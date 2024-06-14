Зокрема, відомо, чи буде Росія серед учасників Саміту. Деталі про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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У Зеленського анонсували другий Саміт миру
"Ми говоримо про те, що цей саміт – інавгураційний. А на другому саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами", – повідомив заступник голови ОП.
За його словами, певна кількість країн вже висловили бажання прийняти такий саміт у себе.
На цьому Саміті миру ми будемо говорити вже з результатами першого саміту і з результатами розробленої дорожньої карти, яким чином говорити про мир в Україні. Україна буде зі своїми партнерами говорити про це,
– уточнив Жовква.
Посадовець також зазначив, що не виключаються "певні формати" участі Росії.
Ми не виключаємо цього – якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресорки, і вона буде не диктувати свої умови, а слухати співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її участі,
– розповів заступник керівника ОП.
Глобальний саміт миру у Швейцарії: головне
- Глобальний Саміт миру відбудеться 15 – 16 червня 2024 року у швейцарському місті Бюргеншток.
- Зазначимо, що президент України неодноразово наголошував, що Саміт миру буде платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для нашої країни згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.
- Ввечері 14 червня Зеленський повідомив про своє прибуття до Швейцарії на Глобальний саміт миру.
- За словами українського гаранта, у Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.