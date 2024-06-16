Про це радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив на Саміті миру, який зараз проходить у Швейцарії.

Читайте також Наступний саміт має ознаменувати закінчення війни, – Кулеба про участь Росії

Заяви Путіна відкидають мораль

Владімір Путін напередодні саміту вчергове почав розповідати, що буцімто готовий до "переговорів" з Україною. Вочевидь про справжні мирні переговори не йдеться, а російський диктатор прагне лише капітуляції України.

Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає Статут ООН, основну мораль та здоровий глузд,

– сказав Салліван.

Саміт миру 15 – 16 червня, в якому беруть участь 92 країни, визначає ядро миротворчого процесу за принципами міжнародного права.

Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи Статуту ООН, це принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою,

– пояснив радник Білого дому.

За словами Саллівана, дводенна конференція у Швейцарії демонструє правильний погляд на мир та шлях до нього.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на саміті й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Росія може взяти участь у наступному Саміті миру