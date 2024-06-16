Об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Саммите мира, который сейчас проходит в Швейцарии.

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Заявления Путина отвергают мораль

Владимир Путин накануне саммита в очередной раз начал рассказывать, что якобы готов к "переговорам" с Украиной. Очевидно о настоящих мирных переговорах речь не идет, а российский диктатор хочет только капитуляции Украины.

Мы недавно услышали видение Путина относительно мира. Он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна покинуть дополнительные суверенные территории, прежде чем Россия согласится вести переговоры. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова. Это безответственно, это отвергает Устав ООН, основную мораль и здравый смысл,

– сказал Салливан.

Саммит мира 15 – 16 июня, в котором принимают участие 92 страны, определяет ядро миротворческого процесса по принципам международного права.

Этот саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы Устава ООН, это принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одного государства другим,

– пояснил советник Белого дома.

По словам Салливана, двухдневная конференция в Швейцарии демонстрирует правильный взгляд на мир и путь к нему.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на саммите и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

Россия может принять участие в следующем Саммите мира