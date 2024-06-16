Дмитрий Кулеба во время своего брифинга на Саммите мира ответил на вопрос, будет ли Россия участницей следующего такого саммита. По его словам, следующий Саммит должен ознаменовать конец войны.

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Украина нуждается в сильной позиции

Кулеба отметил, что для того, чтобы закончить войну, нужно пригласить и противоположную сторону. Он пояснил, что с текстом коммюнике нет каких-то трудностей.

Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Мы и, собственно, наш президент Владимир Зеленский хотим для Украины сильнейшей позиции,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Накануне российский президент Владимир Путин предложил Украине мирные переговоры, однако на своих условиях. В частности, он требует, чтобы Украина вывела войска из "новых регионов России".

Работа над совместной декларацией на Саммите мира завершена