Одна из самых пророссийских политиков Евросоюза, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, неожиданно поддержала Украину. В то же время она убеждена, что война России против Украины неизбежно закончится переговорами.

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Украина должна оказаться в благоприятной ситуации

По словам Ле Пен, они обязаны выразить украинцам свою поддержку.

Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматический за последние 20 лет геополитический кризис,

– заявила французский политик.

По ее словам, цель Франции и ее союзников должна заключаться в том, чтобы тогда, "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".

Однако Ле Пен и ее партия воздержались от голосования за соглашение по безопасности между Украиной и Францией в феврале 2024 года.

Ле Пен и ее партия близки с режимом Путина