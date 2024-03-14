Одна із найбільш проросійських політикинь Євросоюзу, лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну. Водночас вона переконана, що війна Росії проти України неминуче закінчиться переговорами.
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Україна має опинитись в сприятливій ситуації
За словами Ле Пен, вони зобов'язані висловити українцям свою підтримку.
Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу,
– заявила французька політикиня.
За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб тоді, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".
Проте Ле Пен та її партія утрималися від голосування за безпекову угоду між Україною та Францією у лютому 2024 року.
Ле Пен та її партія близькі із режимом Путіна
- У Франції почалось активне обговорення зв'язків партії Марін Ле Пен з Росією. Поштовхом до дискусії стало розслідування українських хакерів. Воно набуло широкого розголосу у Франції. Наразі це одна з найголовніших тем в країні, оскільки Марін Ле Пен є однією з можливих кандидаток на президентські вибори 2027 року.
- Французькі видання зазначають, що документи, оприлюднені українськими хакерами та проаналізовані Mediapart, свідчать про тісні контакти між російською владою та Марін Ле Пен.
- Листування між "спеціальним представником" Путіна і Ле Пен відбулося після окупації Криму в березні 2014 року. В лютому того ж року вона зустрілась із Путіним, а у вересні вже отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від Першого чесько-російського банку.