Расследование украинских хакеров получило широкую огласку во Франции. Пока это одна из главных тем в стране, поскольку Марин Ле Пен является одной из возможных кандидаток на президентские выборы 2027 года.

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Вот что стоит знать о Ле Пен: на что обратили внимание французские журналисты

Французские издания отмечают, что документы, обнародованные украинскими хакерами и проанализированные Mediapart, свидетельствуют о тесных контактах между российскими властями и Марин Ле Пен.

Александр Бабаков, который в 2012 году стал специальным представителем Путина по сотрудничеству с организациями россиян за рубежом, организовывал для Ле Пен встречи на высоком уровне в Москве, помогая в получении виз и покрывая стоимость некоторых авиабилетов для французов за счет российских властей.

В конце августа украинские хакеры из "КиберСопротивления" взломали секретарский почтовый ящик Бабакова. Там есть 21 677 файлов, охватывающих период 2008 – 2023 годов.

После экономических санкций, введенных в ЕС, Путин начал искать пропагандистские ретрансляторы на Западе. На помощь ему пришли европейские ультраправые партии, которым он оказывал "финансовую поддержку".

Переписка между "специальным представителем" Путина и Ле Пен состоялась после оккупации Крыма в марте 2014 года. В феврале того же года она встретилась с Путиным, а в сентябре уже получила кредит в размере 9 миллионов евро от Первого чешско-российского банка.

При этом ранее неопубликованный документ показывает, что Марин Ле Пен сама искала помощи Александра Бабакова в установлении связей на высоком уровне в России. В письме на бланке Европейского парламента от 31 марта 2015 года она просила его помочь, как он делал это "в прошлый раз", организовать встречу со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и с кем-либо другим, кого она сочтет "полезным". Она завершила свое письмо, выразив "еще раз всю свою симпатию и свою сердечную дружбу за все, что он делает".

В ответ на это 30 апреля Бабаков пригласил ее "вместе с депутатом Европарламента Жан-Люком Шаффхаузером" приехать в Москву с 24 по 26 мая "для встреч и переговоров". Во время этой официальной встречи, которая привлекла большое внимание СМИ, президент Ле Пен поддержала план Кремля по "федерализации Украины".

При этом именно письмо-приглашение, подписанное Бабаковым, разрешило казначею Национального Фронта Валлерану де Сен-Жюста и юристу Дидье Боллекеру получить визы для поездки в Москву с 9 по 23 сентября, чтобы завершить работу над российским кредитным договором, подписанным 11 сентября, а затем еще раз – в мае 2016 года, когда партия снова начала охотиться за финансированием своей президентской кампании.

Документы также доказывают, что авиабилеты и другие расходы в этот период были оплачены россиянами.