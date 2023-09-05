Кремль пытался продвигать свои интересы во Франции. Для этого Александр Бабаков общался с Марин Ле Пен, лидером французских ультраправых (сейчас она возглавляет "Национальное объединение", ранее называвшееся "Национальный фронт"). Об этом пишет InformNapalm.

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Что известно о Бабакове

С 2012 года он "специальный представитель" Путина, ответственный за связи с российскими организациями за рубежом, что делает его одним из ключевых людей в сетях влияния Кремля в Европе.

Бабаков был ключевым человеком в переговорах между "Национальным фронтом" (НФ) Ле Пен и Кремлем по поводу российского займа для французской ультраправой партии в 2014 году. Он отвечал за организацию визитов французских политиков и переговоров с чиновниками России – об этом писали еще в 2017 году в журналистском расследовании французского СМИ Mediapart.fr. Теперь же благодаря утечке электронных писем стало еще больше увлекательных подробностей о связи между Ле Пен и Бабаковым, указывают украинские журналисты.

Удостоверение Бабакова, которое давало ему возможность оказывать влияние за границей / Скриншот 24 Канала

Ле Пен просила Бабакова организовать встречу с шефом российской разведки

В своем письме лидер французских ультраправых Марин Ле Пен просит Бабакова о помощи. Как член Европарламента она требует встречи с Сергеем Нарышкиным – одним из ближайших соратников Путина, нынешним руководителем российской разведки. Что интересно, она просит "помочь нам, как и в прошлый раз, организовать эту встречу и другие, которые вы считаете полезными".

«Уважаемый Александр Михайлович!

Добавьте копию письма, присланного 25 марта 2015 г. г-ном Жаном-Люком Шаффхаузером и моим коллегой Людовиком де Данном г-ну Сергею Нарышкину, председателю Государственной Думы, с просьбой о встрече с ним от моего имени. Прошу Вас, уважаемый Александр Михайлович, помочь нам, как и в прошлый раз, организовать эту встречу и другие, которые Вы считаете полезными. Хочу еще раз выразить вам свое сочувствие и теплую приязнь за все, что вы для нас делаете, и заранее поблагодарить вас за неоценимую помощь.

Марин Ле Пен».

Письмо Ле Пен / Скриншот 24 Канала

Кто такой Сергей Нарышкин

Он возглавляет службу внешней разведки России с 2016 года. Раньше был главой Госдумы (2011 – 2016) и руководителем администрации Кремля. Также был председателем Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России – это пропагандистское учреждение должно было искажать историю в учебниках в угоду режиму.



Нарышкин учился в Московской высшей школе КГБ два года на французском отделении. В 2014 году против него были введены санкции США и Великобритании из-за аннексии Крыма Москвой и российско-украинской войны.

Бабаков организовал для Ле Пен и Шаффхаузера встречи с высшим руководством Кремля

А еще прислал Марин Ле Пен официальное письмо-приглашение.

«Уважаемая госпожа Ле Пен,

Я бы хотел пригласить вас и евродепутата Жан-Люка Шаффхаузера посетить Москву с 24 по 26 мая для встреч и переговоров.

Александр Бабаков».

Как сообщает Mediapart, Марин Ле Пен якобы встречалась с Александром Бабаковым во время конфиденциальной поездки в Россию в феврале 2014 года, во время обсуждений по первому российскому займу.

Бабаков – близкий к Кремлю олигарх, жонглирующий несколькими шляпами, смешивая международную политику и бизнес,

– говорится в расследовании.

Он наблюдал за схемами и сетями Кремля, чтобы распространять российское политическое и культурное влияние в Европе, в частности Франции.

Бабаков регулярно обсуждал связи с Ле Пен в своих электронных письмах, поскольку видел, что через нее Москва может продвигать свою политическую программу во Франции и на европейской арене – преимущественно по поводу аннексии украинских территорий.

Бабаков принимал доклады в департаменте по работе с соотечественниками за границей МИД РФ, они обсуждали ситуацию во Франции.

Нынешняя ситуация на международной арене, с одной стороны, демонстрирует четкие антироссийские действия со стороны руководства ряда иностранных государств, а с другой – несогласие с такой позицией многих известных политических, общественных деятелей и представителей бизнес-сообщества. Лидеры лояльных к России структур неоднократно выражали пожелания по усилению и расширению сотрудничества в условиях продолжения санкционного давления. К примеру, 26 мая этого года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предложила российскому руководству сформировать соответствующую группу из представителей авторитетных политических и общественных кругов. Отношения с нашими симпатиками часто являются неформальными, личными и деликатными, что приводит к необходимости избегать стандартных механизмов взаимодействия государств, в том числе дипломатических,

– говорится в них.

Россия оплатила поездку Париж – Москва для французского ультраправого политика Жана-Люка Шаффхаузера

Советник департамента международного сотрудничества аппарата Госдумы Анна Кучеревская направила депутату Госдумы Вадиму Коновалову письмо об оплате российской стороной "билета французу".

«Уважаемый Вадим Викторович!

Согласно договоренности, я присылаю Вам счет-фактуру, предоставленный Вам советником Марин Ле Пен по международным делам, депутатом Европарламента Э. Шопрадом, для оплаты его авиабилета Париж – Москва – Париж. Он также оставил телефонный номер своей русскоязычной помощницы Тамары Волоховой на случай вопросов.

Анна Кучеревская».

Помощник Шопрада Тамара Волохова посылала Бабакову счета на оплату билетов на рейс Париж – Москва – Париж для французского гостя.

Волохова также получила подтверждение от Бабакова, что деньги за билеты для французских гостей перечислены. Кроме того, Бабаков получил банковские реквизиты "Национального фронта", но в электронной почте Бабакова потребовалась дополнительная информация о переводе средств на этот счет.

Переписка о "билете француза" / Скриншот 24 Канала

Связи Бабакова с французскими журналистами для распространения российского влияния во Франции

Чтобы подчеркнуть пророссийские взгляды и связи французских ультраправых с Москвой, были не только Russia Today и Sputnik, но очень лояльные французские журналисты. И в электронных письмах Бабакова есть доказательства.

По крайней мере, есть запросы на интервью от Рафаэля Трезанини, журналиста Canal+. В своем письме журналист пишет, что кредит, который российский банк предоставил партии Марин Ле Пен, преследовал цель "поддержать традиционные ценности Франции".

«Уважаемый Александр Михайлович!

Участвуйте в специальном проекте Canal+, который транслируется по понедельникам во Франции. Это часовой документальный фильм о внешней политике НФ. В последнее время позиции партии Марин Ле Пен значительно укрепились благодаря ощутимой поддержке российского бизнеса. В частности, Первый чешско-российский банк выделил большой кредит в поддержку традиционных ценностей Франции. Мы знаем, что Национальный Фронт задолжал вам значительную часть этого займа. Мы хотели бы обсудить перспективы российско-французского сотрудничества и их важность для вас. Мы будем в Москве в начале марта и готовы записать с вами интервью в любое удобное для вас время. Будем очень благодарны за ответ.

С уважением, Рафаэль Трезанини».

На Canal+ не удалось найти ни одного сюжета с участием Бабакова. Однако сломанные электронные письма Бабакова обнаружили его попытки взять под контроль СМИ в Европе, чтобы распространить кремлевскую пропаганду и усилить влияние России.

Бабаков помог Ле Пен договориться о встрече с Путиным и получить российский кредит

Марин Ле Пен встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным в марте 2017 г. в Москве. Путин утверждал, что не пытался повлиять на президентские выборы во Франции, но встретился с Ле Пен, поскольку она представляет "быстро растущий элемент" в европейской политике.

Лидер "Национального фронта" призвала отменить санкции ЕС против России, утверждая, что они "контрпродуктивны". Она также заявила, что российская аннексия Крыма не была незаконна. Эти заявления согласны с российской пропагандой и интересами Москвы, но противоречат международному праву. И именно они помогли Кремлю легитимизировать незаконную аннексию Крыма в политическом дискурсе на международной арене.

Как показывают электронные письма и предварительное расследование Mediapart, российское финансирование Марин Ле Пен было организовано вокруг Александра Бабакова, советника Путина и специального представителя президента по сотрудничеству с организациями соотечественников за рубежом. Электронные письма показали политическое вмешательство двух русских лоббистов.

Шаффхаузер и Бабаков: идеальная пара для организации финансирования французских ультраправых

"Национальный фронт" получил кредит от Первого чешско-российского банка в сентябре 2014 года. По информации Re: Baltica и Mediapart.fr, Марин Ле Пен получила 9 миллионов евро от российского банка в обмен на поддержку политики России по отношению к Украине.

За кулисами российских ссуд "Национального фронта" была создана сеть со своими посредниками и непрозрачными структурами, которые помогали партии Марин Ле Пен получить миллионы долларов и скрыть происхождение этих средств. В основе этого сценария – решающая роль Александра Бабакова, ответственного за связи с российскими "патриотическими" организациями за границей.

Бабаков и приближенные к нему люди в период между 2014 и 2016 годами во время встреч в Париже и Женеве связали "Национальный фронт" с тремя российскими банками сомнительного профиля. По данным Mediapart, в 2014 году Жан-Люк Шаффхаузер и Александр Бабаков выступили посредниками в получении кредита Первого чешско-российского банка для "Национального фронта".

С французской стороны операциями руководил Жан-Люк Шаффхаузер, депутат Европарламента и член команды Марин Ле Пен – это видно из электронных писем Бабакова. Его фонд получил средства из Британских Виргинских островов через компанию в Люксембурге.

Как сообщает Mediapart, финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование Шаффхаузера в феврале 2016 года после получения информации от подразделения Министерства финансов Франции по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Правоохранительные органы пробуют установить происхождение средств Шаффхаузера. В 2014 году он публично признался, что получил 140 000 евро от HRHF за свои посреднические услуги.

Но это дело также серьезное политическое измерение: несколько обменов электронными письмами показали, что российские посредники консультировали Жан-Люка Шаффгаузера в нескольких его выступлениях в Европейском парламенте, таким образом показывая пропутинское влияние, которое стоит за российским финансированием Национального фронта.

По данным Mediapart, 17 марта 2016 года Шаффхаузер и Бабаков встретились в Женеве, чтобы обсудить дальнейшие планы НФ по получению кредитов в других российских банках. Mediapart цитирует фрагмент электронного письма Шаффхаузера с июля 2014 года, за два месяца до получения займа, в котором он писал, что "Марин готов послать заявление Reuters" о ситуации в Украине. Получателем письма был Александр Воробьев, который, по данным газеты, тоже получил деньги из российского банка. Воробьев привел евродепутату пример заявления о ситуации в Украине, которую должно было сделать Ле Пен. По данным газеты, позже Ле Пен не посылала это заявление.

Патриотизм и связи Бабакова с Францией имеют разные измерения. Как сообщили французские СМИ, он владеет недвижимостью во Франции – замком в 37 километрах от Версаля и квартирой в Париже – на жену и детей.

Шаффхаузер идеально подходит Бабакову в Париже. Он знает способы получить финансирование из Москвы. Согласно информации, полученной Re: Baltica и Mediapart.fr, в 2014 и 2015 годах Спенсердейл из-за зарегистрированной в Люксембурге East-West Communication Group заплатил 250 000 евро аналитическому центру Académie Européenne, одним из основателей которого является Шаффхаузер.

Европейская академия сыграла центральную роль в поиске финансирования "Национального фронта" в 2014 году. 29 июня того же года Жан-Люк Шаффхаузер созвал заседание совета директоров этого "фонда" в своем доме в Страсбурге. В повестке дня был вопрос поступления в Европейскую академию двух россиян Михаила Плисюка и Александра Воробьева. Оба – влиятельные лица, тесно связанные с армией. Они возглавляют Институт исследований международной интеграции при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – межправительственном военном союзе в Евразии, состоящий из шести постсоветских государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Шаффхаузер, никогда не скрывавший своих благосклонных взглядов на сотрудничество с путинской Россией и являвшийся одним из международных политиков, легитимировавших так называемый референдум о присоединении Крыма к России в 2014 году, ранее признался, что получил 140 тысяч евро за оформление предыдущего займа "Национальному фронту" от России через люксембургскую компанию, которую он отказался назвать.

Переписка с Шаффхаузером / Скриншот 24 Канала

Партии Ле Пен еще предстоит выплатить кредит российской "Авиазапчасти"

Был ли российский заем французскому национальному фронту частично подарком? "Национальное объединение" кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в 2014 году получило 9 миллионов евро кредита от Первого российско-чешского банка. Однако банк обанкротился, и этот долг был переведен на компанию-правопреемника – российскую государственную сервисную компанию "Авиазапчасть", обслуживающую российские самолеты за рубежом компанию. Так что долг французской ультраправой партии через посредников выкупила "Авиазапчасть" и он до сих пор выплачивается.

The Wall Street Journal сообщила, что партия Ле Пен должна заплатить российской компании около 12 миллионов евро. В 2020 году "Авиазапчасть" попала под внеотраслевые санкции США из-за продажи оружия Северной Корее, Ирану и Сирии. Тогда же компания подала иск к партии Ле Пен о взыскании долгов по кредиту Первого российско-чешского банка. Дело завершилось мировым соглашением, согласно которому "Национальное объединение" должно произвести выплаты до декабря 2028 года.

Однако Марин Ле Пен отвергла обвинения в том, что российский кредит повлиял на ее взгляды или деятельность. Лидер партии "Национальное объединение" сказала об этом на слушаниях по иностранному вмешательству в Национальном собрании Франции в июне 2023 года. "Национальное объединение" инициировало слушания по иностранному вмешательству Марин Ле Пен в конце 2022 года, пытаясь прекратить обвинение в том, что они являются агентом российского влияния во Франции.

Ле Пен потакала агрессии Путина против Украины

Марин Ле Пен с 2004 года возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" (с 2018 года - "Национальное объединение"), а на момент переписки была членом Европейского парламента. В 2017 и 2022 годах она дважды проиграла во втором туре президентских выборов Эммануэлю Макрону.

Но тот факт, что политик с антиевропейскими взглядами и сомнительными связями с прихвостнями диктатора Путина даже проходит во второй тур выборов пугает.

В начале 2017 года пророссийский кандидат Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции "совершенно бессмысленными". В случае победы в должности президента Ле Пен пообещала признать Крым частью России, поскольку не считает аннексию Крыма незаконной. Она также добавила, что не видит оснований сомневаться в легитимности проведённого на полуострове референдума. После того, как Россия начала полномасштабную войну и вторжение в Украину, Ле Пен сменила риторику. Однако ее слова были в пользу Кремля, поскольку Ле Пен постоянно выступала против предоставления Украине оружия.

Бабаков является куратором гибридных попыток России распространить влияние во Франции через российские ассоциации

Работа Бабакова по распространению русского влияния во Франции была сосредоточена не только на Ле Пен и "Национальном фронте". Он имел дело с наблюдением за русскими организациями. Письма департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ свидетельствуют о том, что режим Бабакова и Путина пытался продвигать взгляды Москвы в Европе посредством объединений россиян, в частности, во Франции. Кремль использует русскую культуру в качестве инструмента и платформы для продвижения своей пропаганды в пользу собственных геополитических интересов.

В одном из писем говорится о "Деятельности Фонда "Русский мир" по поддержке соотечественников в 2015 – 2016 годах".

В 2015 – 2016 годах Фонд продолжал реализовывать свои задачи по популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом русской и мировой культуры, а также поддержки программ изучения русского языка за рубежом. Фонд реализует свои проекты более чем в 100 странах мира и поддерживает контакты с официальными партнерами из 5 000 организаций и учреждений со всех континентов. Среди зарубежных партнеров Фонда – ведущие университеты и образовательные учреждения, учреждения культуры, библиотеки, музеи, некоммерческие организации и объединения, общества дружбы с Российской Федерацией и любителей русского языка и культуры, профессиональные ассоциации и объединения, организации русских соотечественников. В условиях санкционных войн, введенных против России, Фонд стал активнее использовать свой статус некоммерческой, неправительственной организации для информирования зарубежной аудитории о реальном положении дел и политике России, поддержке русскоязычного пространства, консолидации всех друзей России за рубежом,

– сказано там.

Масштабы деятельности Москвы по созданию сети русских и пророссийских организаций по всему миру впечатляют.

Телерадиокомпания "Русский мир", созданная в 2015 году для популяризации русского языка и культуры, постоянно расширяет свою речь. В 2016 году радиостанция "Русский мир" начала ретрансляцию программ с помощью русскоязычных партнеров на FM-частотах в США (Хьюстон, русскоязычная радиостанция "Мы из Техаса"), Канаде (Торонто, русскоязычная радиостанция "Мегаполис Торонто") и Латвии (Ри. , русскоязычная радиостанция "PIK 100 FM").

В 2015 году было открыто пять новых российских центров: в Берлине (Германия), Гранаде (Испания), Алматы (Казахстан), Камчии (Болгария), Зальцбурге (Австрия). Кроме того, Российский всемирный кабинет Ассоциации "Узнаем Евразию" в Вероне, Италия, был превращен в Российский центр. В конце марта снова открыл свои двери Российский центр в Макао (Китай) на новом месте – в Университете Макао. В 2016 году было открыто 3 российских центра: в Братиславе (Словакия), Барселоне (Испания) и Токио (Япония). В настоящее время существует 107 российских центров в 46 странах мира,

– говорится в письме.

В другом письме Бабаков сообщает "О состоянии российских сотрудников во Франции".

По его словам, "во Франции проживает около 80 тысяч наших соотечественников, более 30 тысяч из которых являются гражданами Российской Федерации. Во Франции действует значительное количество предприятий малого и среднего бизнеса, основанных и возглавляемых представителями различных волн российской эмиграции".

"Деятельность Ассоциации "Франко-российский диалог" выходит на новый рубеж. Задачей этой организации, в которую входят ведущие представители бизнеса двух стран, выдающиеся научные, общественные и культурные деятели (в том числе из числа наших соотечественников), является содействие развитию двусторонних связей". Руководство Ассоциации делает активные шаги для того, чтобы значительно повысить эффективность деятельности "Диалога". Наиболее активными в этом плане являются Европейская ассоциация Святого Владимира, организация "Надежда – Восток", Союз русофонов Франции, Российский Красный Крест и другие",

– отчитывается он.

В сфере молодежного сотрудничества среди организаций "соотечественников" наиболее тесные связи с россиянами поддерживали "Версальские кадеты", Национальная организация рыцарей, Национальная организация российских скаутов.

Российский центр науки и культуры в Париже (РЦНК) "стал местом проведения праздничных и других мероприятий и комплексным инструментом работы с соотечественниками, распространения нашей культуры и языка". Представительство же Россотрудничества имело плодотворные контакты с такими организациями соотечественников, как "Союз русофонов Франции", "Франция - Урал", "Русская община во Франции", "Центр русского языка и культуры", "Перекресток культур", "Максим и Ко".

Такие данные были представлены в июле 2012 года.

Бабаков приглашает в Россию "гостя своей семьи" / Скриншот 24 Канала

Россия распространяет свое влияние и пропаганду, чтобы навязать взгляды Кремля и продвигать свои интересы

Во многих странах коррупция, хитрая пропаганда и российские культурные организации играют важную роль в продвижении Кремлем своих интересов, навязывании своей повестки дня и пристрастных взглядов. Однако сейчас Россия изолирована из-за бессмысленной, незаконной и жестокой войны против Украины, а приспешники Путина, организовавшие связи с европейскими политиками, находятся под санкциями.

Сами западные политики, не чуравшиеся получать кровавые деньги из Москвы, теперь не решаются открыто поддерживать Россию, вместо этого бормочут о необходимости переговоров (с агрессором), выступают против санкций (за нарушение международного права и провоцирование худшего кризиса с безопасностью со времен Второй мировой войны) и против предоставления оружия Украине,

– пишут журналисты.

В то же время российская пропагандистская машина потерпела болезненный удар, поскольку RT и Sputnik были запрещены в Европе, а новые пророссийские марионеточные СМИ, такие как "Омерта", имеют незначительный охват. Конец путинского режима и российского империалистического наступления на свободу в Европе и независимость Украины близки. Возможно, мы наблюдаем последние месяцы существования этого кремлевского режима. Когда он упадет, популярность его поклонников в Европе также резко снизится.

Расследования 24 Канала о Бабакове

Наши журналисты также нашли кое-что интересное о Бабакове. Ему посвящено целых четыре расследования: