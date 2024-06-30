Пророссийская лидерка партии Марин Ле Пен уже опубликовала сообщение: "Когда люди голосуют, они побеждают". Стоит заметить, что она уже заявила, что запретит отправку войск в Украину в случае своей победы на парламентских выборах во Франции.

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Какие результаты экзитполов на парламентских выборах во Франции

Согласно результатам экзитполов Ifop, которые опубликовало издание Le Figaro:

партия "Национальное объединение" получила 34,2% голосов;

ультралевый "Новый народный фронт" – 29,1% голосов;

политсила президента Эммануэля Макрона на третьем месте – 21,5% голосов.

Результаты экзитполов на парламентских выборах во Франции / Le Figaro

Согласно данным экзитпола, проведенного Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune:

"Национальное объединение" заняло менее – 33% голосов;

"Народный фронт" – 28,5% голосов,

коалиция Макрона – 22%.

Кстати, явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке. Предварительно, она составляет 69,7%.

Стоит заметить, что во Франции, если кандидаты не получат абсолютного большинства голосов, будет второй тур выборов. Он запланирован на 7 июля 2024 года.