Як зазначають російські ЗМІ та передає 24 Канал, пожежа на нафтобазі зайнялася саме внаслідок атаки дронів. Уже тривали час вогонь не можуть приборкати.
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Горить Павлівська нафтобаза у Росії
Ще близько 03:00 (6 липня) Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що уламки безпілотників спричини пожежу на нафтобазі.
Атаку безпілотників відбито на станиці Павлівська,
– водночас стверджували окупанти.
Близько 12:30 російські телеграм-канали констатували, що вогонь не вдається прибрати. Також станом на 14:00 немає відповідного повідомлення.
Не можуть загасити вогонь на нафтобазі в станиці Павлівська: дивіться відео
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Телеграм-паблік "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки додає, що пожежа є сильною, публікуючи мапу, на якій червоним кольором позначено епіцентр вогню.
Вогонь на території павлівської нафтобази / "Кримський вітер"
Крім того, на інтерактивній карті можна побачити розташування павлівської нафтобази "Лукойл-Югнефтепродукт", що в Краснодарському краї Росії.
Розташування павлівської нафтобази в Росії: дивіться на карті від Google maps
Згадаємо наостанок, що у ніч проти 6 липня під ударом безпілотників також були Єйський та Ленінградський райони Краснодарського краю. Російські інформаційні джерела стверджують, що постраждалих нібито немає.