Як зазначають російські ЗМІ та передає 24 Канал, пожежа на нафтобазі зайнялася саме внаслідок атаки дронів. Уже тривали час вогонь не можуть приборкати.

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Горить Павлівська нафтобаза у Росії

Ще близько 03:00 (6 липня) Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що уламки безпілотників спричини пожежу на нафтобазі.

Атаку безпілотників відбито на станиці Павлівська,

– водночас стверджували окупанти.

Близько 12:30 російські телеграм-канали констатували, що вогонь не вдається прибрати. Також станом на 14:00 немає відповідного повідомлення.

Не можуть загасити вогонь на нафтобазі в станиці Павлівська: дивіться відео

Зверніть увагу! Юридична назва павловської нафтобази – ТОВ "Лукойл-Югнефтепродукт".

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Телеграм-паблік "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки додає, що пожежа є сильною, публікуючи мапу, на якій червоним кольором позначено епіцентр вогню.



Вогонь на території павлівської нафтобази / "Кримський вітер"

Крім того, на інтерактивній карті можна побачити розташування павлівської нафтобази "Лукойл-Югнефтепродукт", що в Краснодарському краї Росії.

Розташування павлівської нафтобази в Росії: дивіться на карті від Google maps

Згадаємо наостанок, що у ніч проти 6 липня під ударом безпілотників також були Єйський та Ленінградський райони Краснодарського краю. Російські інформаційні джерела стверджують, що постраждалих нібито немає.