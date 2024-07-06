У ніч проти 6 липня у Росії знову було гучно і гаряче. Безпілотники вдарили по Краснодарському краю.

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Докази успішного дронового удару

Як повідомляли самі окупанти, внаслідок атаки двох БпЛА на нафтобазі "Лукойл" в станиці Павловській зайнявся резервуар з паливом. Також полум'я охопило й нафтобазу в станиці Ленінградській.

Крім того, уламки дрону пошкодили стільникову вежу в Єйську. Про це повідомив оперативний штаб регіону, звинувативши в атаці Україну. Тим часом міноборони країни – агресорки та влада Краснодарського краю про прильоти змовчали. Втім, правду не сховаєш. Супутникові знімки яскраво свідчать, що удари по нафтобазах таки були.

Так, знімок, зроблений 6 липня, підтверджує пожежу на нафтобазі компанії "Роснефть-Кубаннефтепродукт" у станиці Ленінградській. Внаслідок пожежі, як видно на фото, пошкоджено не менше трьох ємностей із паливом.

Наслідки удару по "Роснафті"