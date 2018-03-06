Керівництво "Самопомочі" зустрілось у Вашингтоні зі спецпредставником Держдепу Куртом Волкером

Лідер Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту з питань України Куртом Волкером під час свого візиту до Вашингтону. Разом з мером Львова столицю США відвідують віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, голова фракції Об’єднання "Самопоміч" у парламенті Олег Березюк та народний депутат Сергій Кіраль.

"Ми донесли позицію "Самопомочі" щодо ключових питань українсько-американських стосунків, зокрема стратегії боротьби з російською агресією а також проведення реформ в Україні. Сьогодні США є головним союзником України. І мова не лише про допомогу у війні з Росією. Мова також про підтримку змін в самій Україні. Я відчув підтримку з боку наших американських партнерів у багатьох питаннях, таких, як наприклад, антикорупційний суд чи підтримку розвитку громадянського суспільства. Погляди на ситуацію в Україні пана Курта Волкера – це той випадок, коли інтереси США максимально збігаються з національними інтересами України", – розповів подробиці розмов у Держдепартаменті Андрій Садовий.

В перший день візиту делегація з України також зустрілась з конгресменом Девідом Прайсом, керівництвом Міжнародного республіканського інституту (IRI), фонду Джермана Маршала (German Marshall Fund), Світового банку. Андрій Садовий з колегами також провів зустріч з українцями, які працюють в головних офісах Міжнародного валютного фонду та Світового банку.