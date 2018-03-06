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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Руководство "Самопомочи" встретилось в Вашингтоне со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером

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Андрей Садовый и лидеры
Андрей Садовый и лидеры "Самопомочи" встретились с Куртом Волкером / 24 Канал

Лидер Объединения "Самопомич" Андрей Садовый встретился со специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером во время своего визита в Вашингтон. Вместе с мэром Львова столицу США посещают вице-спикер парламента Оксана Сыроед, глава фракции Объединение "Самопомич" в парламенте Олег Березюк и народный депутат Сергей Кираль.

"Мы донесли позицию "Самопомочи" относительно ключевых вопросов украинско-американских отношений, в частности стратегии борьбы с российской агрессией, а также проведения реформ в Украине. Сегодня США являются главным союзником Украины. И речь не только о помощи в войне с Россией. Речь также о поддержке изменений в самой Украине. Я почувствовал поддержку со стороны наших американских партнеров во многих вопросах, таких, как например, антикоррупционный суд или поддержку развития гражданского общества. Взгляды на ситуацию в Украине господина Курта Волкера – это тот случай, когда интересы максимально совпадают с национальными интересами Украины", – рассказал подробности разговоров в Госдепартаменте Андрей Садовый.

В первый день визита делегация из Украины встретилась с конгрессменом Дэвидом Прайсом, руководством Международного республиканского института (IRI), фонда Джермана Маршалла (German Marshall Fund), Всемирного банка. Андрей Садовый с коллегами также провел встречу с украинцами, которые работают в главных офисах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Теги: Новости Украины Новости политики Курт Волкер Самопомич Андрей Садовой Олег Березюк
Источник: 24 Канал
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