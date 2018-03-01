Рада підтримала законопроект Порошенка про Антикорупційний суд

Депутати Верховної Ради прийняли у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд.

За відповідний законопроект №7440 на пленарному засіданні у четвер проголосувало 282 народних депутати.

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Найбільше голосів за президентський законопроект дала фракція "Блок Петра Порошенка" – 101, з "Народного фронту" проголосувало 67 нардепів, з "Опоблоку" – двоє.





Рада у першому читанні підтримала законопроект про Антикорупційний суд

Законопроект пропонує визначити Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України.

Цей суд мав би розглядати віднесені до йог відання справи як суд першої та апеляційної інстанції.

Пропонується створити при ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів) рада міжнародних експертів з 7 членів на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції,

– пояснив заступник голови Адміністрації Президента Олексій Філатов, представляючи законодавчу ініціативу у парламенті.

На пленарному засіданні парламенту 1 березня до порядку денного засідання було включено 5 законопроектів про Вищий антикорупційний суд (№№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4).

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Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді підтримати президентський законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".

Проте чимало аналітиків та експертів розкритикували президентський законопроект.

Що таке Антикорупційний суд? Вищий антикорупційний суд має бути судом першої інстанції, який буде розглядати справи про корупцію в особливо великих розмірах. Він має бути створений в рамках судової реформи і є однією з вимог міжнародних партнерів – Міжнародного Валютного Фонду, Світового банку та Євросоюзу.