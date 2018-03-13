Бакулін пропустив усі засідання ВР за півтора року

Нардеп від "Опоблоку" Євген Бакулін, над яким нависла загроза позбавлення імунітету – не реєструвався на засіданнях Верховної Ради з червня 2016 року.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

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"Народний депутат Євген Бакулін востаннє був зареєстрований на пленарному засіданні Верховної Ради 16 червня 2016 року. І з того часу нардеп не відвідав жодного із загалом 195-ти засідань ВР", – зазначили у КВУ.

Бакулін пропустив усі засідання у 2017 році. При цьому за понад 3 роки роботи парламенту політик відвідав 38% пленарних засідань та взяв участь у 3% голосувань, що за даними КВУ є одним із найнижчих показників.

Нагадаємо, напередодні регламентний комітет Ради рекомендував Раді зняти недоторканність з Бакуліна, та дати дозвіл на його затримання і арешт. Про це просила Генпрокуратура.

У чому підозрють Бакуліна? Нардепа підозрюють у створенні злочинного угруповання і розкраданні держкоштів. Він – один з підозрюваних у справі про "вишки Бойка". У 2010 році держава закупила дві установки для видобутку газу за вдвічі завищеними цінами. На оборудці бюджет втратив майже 400 мільйонів доларів. У цей час Євген Бакулін був головою правління Нафтогазу, дочірня компанія якого і проводила закупівлю. Раніше нардеп виїхав за кордон нібито на лікування. Де зараз перебуває політик, невідомо.