Бакулин пропустил все заседания ВР за полтора года

Нардеп от "Оппоблока" Евгений Бакулин, над которым нависла угроза лишения иммунитета, – не регистрировался на заседаниях Верховной Рады с июня 2016 года.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

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"Народный депутат Евгений Бакулин в последний раз был зарегистрирован на пленарном заседании Верховной Рады 16 июня 2016 года. И с того времени нардеп не посетил ни одно из всех 195-ти заседаний ВР", – отметили в КИУ.

Бакулин пропустил все заседания в 2017 году. При этом за более чем 3 года работы парламента политик посетил 38% пленарных заседаний и принял участие в 3% голосований, что по данным КИУ является одним из самых низких показателей.

Напомним, накануне регламентный комитет Рады рекомендовал Раде снять неприкосновенность с Бакулина, и дать разрешение на его задержание и арест. Об этом просила Генпрокуратура.

В чем подозревают Бакулина? Нардепа подозревают в создании преступной группировки и хищении госсредств. Он – один из подозреваемых в деле о "вышках Бойко". В 2010 году государство закупило две установки для добычи газа по вдвое завышенным ценам. На сделке бюджет потерял почти 400 миллионов долларов. В это время Евгений Бакулин был главой правления "Нафтогаза Украины", дочерняя компания которого и проводила закупку. Ранее нардеп выехал за границу якобы на лечение. Где сейчас находится политик – неизвестно.