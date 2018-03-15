Рада сняла неприкосновенность с Евгения Бакулина

Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

За снятие неприкосновенности с Евгения Бакулина проголосовало 274 народных депутата.

За предоставление согласия на задержание опоблоковца отдали свои голоса 252 народных депутата. Разрешение на избрание меры пресечения Бакулину дали 240 парламентариев.

Подробнее о деле Бакулина читайте в статье: Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного

Ранее регламентный комитет парламента признал мотивированными и законными все три представления ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко подал в Раду три представления относительно Бакулина 16 февраля, а анонсировал это еще 2 февраля. Позже Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

Интересно, что Бакулина уже давно нет в Украине. По сообщениям СМИ, он скрывается в Израиле. За последние полтора года опоблоковец пропустил все 195 заседаний Верховной Рады.

Евгения Бакулина обвиняют в том, что в период между 2010-2014 годами, когда тот возглавлял компанию "Нафтогаз Украины", проводилась закупка топлива по завышенным ценам. Речь идет о деле так называемых "вышек Бойко". Бакулина обвиняют по статьям 255 (создание организованной преступной группировки) и 191 (хищение государственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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Кто такой Евгений Бакулин? Уроженец Нижегородской области России Евгений Бакулин является народным депутатом VIII созыва и входит в состав фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. Был избран по округу №106 Луганской области.



В 2007 году, а также с 2010 до 2014 года Евгений Бакулин был главой правления НАК "Нафтогаз Украины".



Его подозревают в причастности к закупке так называемых "вышек Бойко" по завышенной почти в 2 раза цене.