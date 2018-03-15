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Савченко зізналась, що принесла до Ради зброю

1430 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради Надія Савченко таки зізналась журналістам, що в парламенті вона була зі зброєю. Цією зброєю її нагородив спікер Андрій Парубій.

Про це вона заявила в коментарі виданню LB.ua.

"У мене є нагородна зброя. Мені її вручив Андрій Парубій після мого повернення. І цю зброю я маю право носити, як офіцер. Я знаю, де і куди її носити ... Можу сказати, що я сьогодні вперше побачила страх в їхніх (депутатських) очах", – сказала Савченко.

Вона також додала, що не боїться відповідальності. При цьому на прохання журналістів показати вміст її сумки, Савченко послалася на закон про статус народного депутата.

Нагадаємо, раніше нардеп Ігор Мосійчук заявив, що Надія Савченко пронесла до Верховної Ради пістолет і ручну гранату з наміром нібито підірвати український парламент. При цьому соратниця Савченко Тетяна Проторченко назвала інформацію про зброю, "чиїмись шаленими фантазіями".

Теги: Новини України Верховна Рада Надія Савченко Зброя
Джерело: 24 Канал
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