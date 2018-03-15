Савченко призналась, что принесла в Раду оружие

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко таки призналась журналистам, что в парламенте она была с оружием. Этим оружием ее наградил спикер Андрей Парубий.

Об этом она заявила в комментарии изданию LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатских) глазах", – сказала Савченко.

Она также добавила, что не боится ответственности. При этом на просьбу журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Надежда Савченко пронесла в Верховную Раду пистолет и ручную гранату с намерением якобы взорвать украинский парламент. При этом соратница Савченко Татьяна Проторченко назвала информацию об оружии, "чьими-то безумными фантазиями".