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Савченко призналась, что принесла в Раду оружие

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Фото из открытых источников

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко таки призналась журналистам, что в парламенте она была с оружием. Этим оружием ее наградил спикер Андрей Парубий.

Об этом она заявила в комментарии изданию LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатских) глазах", – сказала Савченко.

Она также добавила, что не боится ответственности. При этом на просьбу журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Надежда Савченко пронесла в Верховную Раду пистолет и ручную гранату с намерением якобы взорвать украинский парламент. При этом соратница Савченко Татьяна Проторченко назвала информацию об оружии, "чьими-то безумными фантазиями".

Теги: Новости Украины Верховная Рада Надежда Савченко Оружие
Источник: 24 Канал
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