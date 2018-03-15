У Савченко прокомментировали наличие у нее оружия

Пресс-секретарь внефракционного народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко назвала информацию о том, что парламентерка якобы принесла с собой в зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, "чьими-то безумными фантазиями"

Об этом она заявила в комментарии ресурсу "Украинская правда".

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"Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!" – заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Надежда Савченко пронесла в Верховную Раду Украины пистолет и ручную гранату с намерением якобы подорвать украинский парламент. Кроме того, в сети появилось фото и видео, как ее из сессионного зала выводят народные депутаты Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Михаил Бондарь.