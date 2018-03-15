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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

У Савченко прокоментували наявність у неї зброї

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Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Прес-секретар позафракційного народного депутата Надії Савченко Тетяна Проторченко назвала інформацію про те, що парламентарка нібито принесла із собою до зали Верховної Ради три гранати і пістолет, "чиїмись шаленими фантазіями".

Про це вона заявила у коментарі ресурсу "Українська правда".

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"Я не знаю, хто вам таке сказав, вибачте, я таке навіть коментувати не збираюсь. Чиїсь шалені фантазії!" – заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Надія Савченко пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату з наміром нібито підірвати український парламент. Крім того, у мережі з’явилоися фото та відео, як її із сесійної зали виводять народні депутати Сергій Висоцький, Андрій Левус і Михайло Бондар.

Теги: Надія Савченко Верховна Рада Новини України Новини політики Зброя
Джерело: 24 Канал
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