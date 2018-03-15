21:51
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Савченко зі зброєю в Парламенті: депутатка зізналась, чому насправді прийшла у Раду

2423 Читать новость на русском
Савченко заявила, що прийшла у Верховну Раду, щоб отримати зарплату
Савченко заявила, що прийшла у Верховну Раду, щоб отримати зарплату / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Надія Савченко заявила, що прийшла сьогодні, 15 березня, до Верховної Ради України, щоб отримати заробітну плату.

Про це нардеп заявила в кулуарах Верховної Ради України, передає УНН.

Читайте також: Як Савченко готувала теракт у Верховній Раді: Ляшко сповістив деталі

Так, журналісти запитали Савченко, чи правда, що у неї в сумці була граната та пістолети, на що вона порадила представникам ЗМІ читати більше книжок.

"Ви читали Рея Бредбері? А Річарда Баха? А Тараса Григоровича Шевченка? Не читали? Ну то читайте більше", – сказала депутатка.

Водночас, Савченко прокоментувала інформацію про те, що її з Парламенту вивели народні депутати.

Ніхто мене не виводив. Закінчилася практично робоча сесія. Я прийшла в ВР, розписалася, щоб отримати зарплату. Бо якщо народного депутата не було на місці, то йому не зараховується зарплата. Я прийшла в Раду, посиділа, послухала, що там розглядають, потім ранкове засідання закінчилось, я вийшла з зали. Почалось вечірнє засідання, я зайшла в залу, щоб отримувати зарплату, посиділа і знову вийшла,
– повідомила нардеп.

Нагадаємо, нардеп-радикал Ігор Мосійчук та журналіст Сергій Іванов повідомили, що народний депутат Надія Савченко пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату, після чого депутатку вивели з сесійної зали парламенту нардепи Сергій Висоцький, Андрій Левус і Михайло Бондар.

Теги: Надія Савченко Верховна Рада Новини України Новини політики Зброя Гроші Література
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1070
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 844
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6151
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 460
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5022
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук