Савченко зі зброєю в Парламенті: депутатка зізналась, чому насправді прийшла у Раду

Народний депутат Надія Савченко заявила, що прийшла сьогодні, 15 березня, до Верховної Ради України, щоб отримати заробітну плату.

Про це нардеп заявила в кулуарах Верховної Ради України, передає УНН.

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Так, журналісти запитали Савченко, чи правда, що у неї в сумці була граната та пістолети, на що вона порадила представникам ЗМІ читати більше книжок.

"Ви читали Рея Бредбері? А Річарда Баха? А Тараса Григоровича Шевченка? Не читали? Ну то читайте більше", – сказала депутатка.

Водночас, Савченко прокоментувала інформацію про те, що її з Парламенту вивели народні депутати.

Ніхто мене не виводив. Закінчилася практично робоча сесія. Я прийшла в ВР, розписалася, щоб отримати зарплату. Бо якщо народного депутата не було на місці, то йому не зараховується зарплата. Я прийшла в Раду, посиділа, послухала, що там розглядають, потім ранкове засідання закінчилось, я вийшла з зали. Почалось вечірнє засідання, я зайшла в залу, щоб отримувати зарплату, посиділа і знову вийшла,

– повідомила нардеп.

Нагадаємо, нардеп-радикал Ігор Мосійчук та журналіст Сергій Іванов повідомили, що народний депутат Надія Савченко пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату, після чого депутатку вивели з сесійної зали парламенту нардепи Сергій Висоцький, Андрій Левус і Михайло Бондар.