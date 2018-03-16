Савченко потрапила в "Чистилище"
696
Народний депутат України Надію Савченко потрапила у розділ "Чимтилище" бази сайту "Миротворець".
Нардепа звинувачують в підготовці терористичних актів на території України на замовлення Росії і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.
Читайте також: Савченко зізналась, що принесла до Ради зброю
Савченко потрапила в "Чистилище"
Нагадаємо, раніше нардеп Ігор Мосійчук заявив, що Надія Савченко пронесла до Верховної Ради пістолет і ручну гранату з наміром нібито підірвати український парламент. При цьому соратниця Савченко Тетяна Проторченко назвала інформацію про зброю, "чиїмись шаленими фантазіями".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі