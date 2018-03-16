Народний депутат України Надію Савченко потрапила у розділ "Чимтилище" бази сайту "Миротворець".

Нардепа звинувачують в підготовці терористичних актів на території України на замовлення Росії і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.

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Савченко потрапила в "Чистилище"

Нагадаємо, раніше нардеп Ігор Мосійчук заявив, що Надія Савченко пронесла до Верховної Ради пістолет і ручну гранату з наміром нібито підірвати український парламент. При цьому соратниця Савченко Тетяна Проторченко назвала інформацію про зброю, "чиїмись шаленими фантазіями".