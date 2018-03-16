Савченко попала в "Чистилище"
Народный депутат Украины Надежда Савченко попала в раздел "Чимтилище" базы сайта "Миротворец".
Нардепа обвиняют в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу России и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.
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Савченко попала в "Чистилище"
Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Надежда Савченко пронесла в Верховную Раду пистолет и ручную гранату с намерением якобы подорвать украинский парламент. При этом соратница Савченко Татьяна Проторченко назвала информацию об оружии, "чьими-то безумными фантазиями".
Источник: 24 Канал
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