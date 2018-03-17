Ни Рубан, ни Савченко не могли бы организовать теракт сами, – эксперт про госпереворот

В ситуации с предупреждением госпереворота, которые готовили Рубан и Савченко, есть три момента. Главное, если не будет аргументированной доказательной базы – приговора суда, то генпрокурор Луценко и глава СБУ Грицак должны уйти в отставку.

Об этом сайту "24" сообщил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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По его словам, это очень серьезные обвинения. К сожалению, говорит он, руководители правоохранительных органов Украины часто делают серьезные публичные заявления, которые, как правило, заканчиваются тем, что потом говорят об отсутствии доказательной базы. Но есть надежда, что все, что сказали Грицак и Луценко, соответствует действительности.

В то же время, отмечает Бала, есть несколько вопросов к озвученным силовиками обвинениям. В частности: откуда деньги на теракты? Есть ли сеть агентов, и задержали ли их? И какая политическая составляющая? Куда ведут ниточки, кто вдохновитель и главный инициатор этого плана?

Где сообщники, о которых говорили силовики? В случае Рубана, речь идет о десятках людей, которым он вез оружие. Если говорить о Савченко, кто те люди, которым она, по словам Луценко, давала указания, вербовала их? Во-вторых, ни Рубан, ни Савченко не могли бы это все организовать сами. Кто-то должен быть за кулисами всего этого. Или это в России? Есть ли в Украине люди, которые могли бы это финансировать. Потому что не в Савченко, ни у Рубана на это нет денег. Любой теракт без денег не бывает,

– подчеркивает Виталий Бала.

Поэтому, отмечает политолог, хочется надеяться, что будут названы фамилии задержанных. Потому что странно объявлять о подозреваемых публично, фактически этим их предупреждая. Ведь это агентурная сеть, которую надо уничтожить.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск", между оккупированной Горловкой и освобождённым Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вёз все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке вооруженного захвата Верховной Рады и взяли под стражу на 2 месяца.



15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

Кто такой Владимир Рубан?

Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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