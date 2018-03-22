Надежда Савченко принесла на комитет два граната

На заседание регламентного комитета ВР, который рассматривает представление о снятии с нее неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко принесла два граната. Она заявила, что именно эти фрукты были у нее в сумочке в Верховной Раде 15 марта, а не настоящие боевые гранаты.

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"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко от смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были", – сказала Савченко и взяла пакетик, который лежал у нее на столе, откуда достала два фрукта и положила перед собой.

По ее словам, слухи, что у нее в сумочке боевые гранаты распустил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, которых пустил Матиос, что я несу гранаты, потому у меня тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты, то вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлет Ф-1 200 м – посчитайте периметр – вы далеко не уйдете, то это превращалось в сказочный цирк", – сказала Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.