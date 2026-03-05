Однак, як зазначив Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, вони не застосовуватимуть статтю 5 про колективну оборону після інциденту.

Чому НАТО не застосує статтю 5?

Рютте прокоментував інцидент з іранською ракетою, що летіла у бік Туреччини. За його словами, Альянс уважно стежить за ситуацією, однак наразі немає підстав для застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Рютте наголосив, що у цьому випадку механізм колективної оборони є недоречним, хоча подія залишається серйозним інцидентом. Водночас союзники по НАТО перебувають у стані готовності та продовжують оцінювати розвиток подій у регіоні.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одну країну-члена Альянсу вважається нападом на всіх союзників. У такому разі держави НАТО можуть застосувати колективну військову відповідь для захисту союзника.

Цей механізм є ключовим елементом системи безпеки НАТО і був офіційно застосований лише один раз в історії – після терактів у США 11 вересня 2001 року. Тоді союзники підтримали Вашингтон у боротьбі з міжнародним тероризмом.

Водночас для активації статті 5 необхідно чітке підтвердження факту збройного нападу на країну-члена Альянсу. Саме тому НАТО часто проводить додаткові консультації та аналізує обставини подій, перш ніж ухвалювати таке рішення.

Що відомо про атаку іранської ракети по Туреччині?