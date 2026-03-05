Попередньо, удар по аеропорту був завданий далекобійним безпілотником Arash 2. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Що відомо про Arash-2?

Arash-2 (також відомий як Kian-2) – це іранський дрон-камікадзе, який вважають потенційно небезпечнішим за Shahed-136.

Arash-2 вперше показали у 2019 році. Він є збільшеною версією попереднього дрона Arash-1 (Kian-1), про який стало відомо у 2015 році.

Новий апарат приблизно вдвічі більший за попередню модель. Основні характеристики (за різними джерелами):

розмах крила – до 4 метрів;

довжина – близько 4,5 метра;

дальність польоту – приблизно 1000 кілометрів, іноді називають до 1600 кілометрів;

швидкість – орієнтовно до 200 кілометрів за годину із поршневим двигуном або до 400 кілометрів за годину із реактивним;

бойова частина: точних даних немає, ймовірно від 30 кілограмів;

Іран заявляє, що дрон може мати реактивний двигун, але на більшості фото видно пропелерний (поршневий) двигун. Ймовірно, є різні модифікації. Дрон запускають із вантажівок-пускових установок, які можуть маскуватися під цивільний транспорт. Для старту використовується ракетний прискорювач.

За іранськими заявами, Arash-2 може:

аводитися за супутниковою навігацією для ударів по стаціонарних цілях;

мати пасивну радіолокаційну головку самонаведення для знищення радарів.

Отже, Arash-2 – це великий ударний безпілотник із дальнім радіусом дії, який може використовуватися для атак на важливі об'єкти на великій відстані.

Удар дроном на аеропорт у Нахічевані: дивіться відео

Азербайджан атакував далекобійний дрон Arash-2 / Фото Ukraine context

Атака дронів на Азербайджан: що відомо