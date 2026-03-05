Попередньо, удар по аеропорту був завданий далекобійним безпілотником Arash 2. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Що відомо про Arash-2?
Arash-2 (також відомий як Kian-2) – це іранський дрон-камікадзе, який вважають потенційно небезпечнішим за Shahed-136.
Arash-2 вперше показали у 2019 році. Він є збільшеною версією попереднього дрона Arash-1 (Kian-1), про який стало відомо у 2015 році.
Новий апарат приблизно вдвічі більший за попередню модель. Основні характеристики (за різними джерелами):
- розмах крила – до 4 метрів;
- довжина – близько 4,5 метра;
- дальність польоту – приблизно 1000 кілометрів, іноді називають до 1600 кілометрів;
- швидкість – орієнтовно до 200 кілометрів за годину із поршневим двигуном або до 400 кілометрів за годину із реактивним;
- бойова частина: точних даних немає, ймовірно від 30 кілограмів;
Іран заявляє, що дрон може мати реактивний двигун, але на більшості фото видно пропелерний (поршневий) двигун. Ймовірно, є різні модифікації. Дрон запускають із вантажівок-пускових установок, які можуть маскуватися під цивільний транспорт. Для старту використовується ракетний прискорювач.
За іранськими заявами, Arash-2 може:
- аводитися за супутниковою навігацією для ударів по стаціонарних цілях;
- мати пасивну радіолокаційну головку самонаведення для знищення радарів.
Отже, Arash-2 – це великий ударний безпілотник із дальнім радіусом дії, який може використовуватися для атак на важливі об'єкти на великій відстані.
Удар дроном на аеропорт у Нахічевані: дивіться відео
Азербайджан атакував далекобійний дрон Arash-2 / Фото Ukraine context
Атака дронів на Азербайджан: що відомо
МЗС Азербайджану підтвердило атаку безпілотників з території Ірану. Там заявили, що один дрон врізався в термінал аеропорту в Нахічеванській Автономній Республіці, а інший – упав біля будівлі школи в селі Шакарабад.
Будівлю аеропорту було пошкоджено, двоє мирних жителів отримали поранення.
У Баку наголосили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.
Тим часом заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Іран не завдав ударів по Азербайджану і не атакує сусідні країни.