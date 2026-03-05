За офіційними даними ОАЕ станом на 4 березня, країна перехопила всі 8 іранських крилатих ракет, а також 175 із 189 балістичних ракет (ще 13 впали в море). Водночас із 947 дронів вдалося збити 876. Про це пише Defense Express.

Як російська ППО "підвела" ОАЕ?

Це означає, що ефективність перехоплення крилатих ракет становить 100%, балістичних – понад 99%, а безпілотників – близько 93%. Така різниця пояснюється тим, що для боротьби з ракетами Емірати використовують сучасні системи Patriot PAC-3 і THAAD, які добре справляються з цими загрозами.

Натомість проти дронів здебільшого застосовують російські комплекси "Панцирь", і саме з ними виникають труднощі.

ОАЕ замовили "Панцирі" ще у 2000 році – 50 установок на суму близько 734 мільйонів доларів. Частину з них згодом реекспортували до інших країн, тому зараз у країни може залишатися приблизно 42 комплекси.

Вони встановлені на німецькому шасі MAN, а у 2019 році планувалася їх модернізація.

Водночас Іран атакує ОАЕ дронами типу Shahed-136 та їх російською версією "Герань-2", які виробляють у Росії. Це ще раз свідчить про складність боротьби з масованими атаками безпілотників навіть за наявності сучасної системи ППО.

Що відомо про атаки Ірану на ОАЕ?