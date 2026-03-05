Предварительно, удар по аэропорту был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Что известно об Arash-2?
Arash-2 (также известный как Kian-2) – это иранский дрон-камикадзе, который считают потенциально опаснее Shahed-136.
Arash-2 впервые показали в 2019 году. Он является увеличенной версией предыдущего дрона Arash-1 (Kian-1), о котором стало известно в 2015 году.
Новый аппарат примерно вдвое больше предыдущей модели. Основные характеристики (по разным источникам):
- размах крыла – до 4 метров;
- длина – около 4,5 метра;
- дальность полета – примерно 1000 километров, иногда называют до 1600 километров;
- скорость – ориентировочно до 200 километров в час с поршневым двигателем или до 400 километров в час с реактивным;
- боевая часть: точных данных нет, вероятно от 30 килограммов;
Иран заявляет, что дрон может иметь реактивный двигатель, но на большинстве фото видно пропеллерный (поршневой) двигатель. Вероятно, есть различные модификации. Дрон запускают с грузовиков-пусковых установок, которые могут маскироваться под гражданский транспорт. Для старта используется ракетный ускоритель.
По иранским заявлениям, Arash-2 может:
- наводиться по спутниковой навигации для ударов по стационарным целям;
- иметь пассивную радиолокационную головку самонаведения для уничтожения радаров.
Итак, Arash-2 – это большой ударный беспилотник с дальним радиусом действия, который может использоваться для атак на важные объекты на большом расстоянии.
Удар дроном на аэропорт в Нахичевани: смотрите видео
Азербайджан атаковал дальнобойный дрон Arash-2 / Фото Ukraine context
Атака дронов на Азербайджан: что известно
МИД Азербайджана подтвердил атаку беспилотников с территории Ирана. Там заявили, что один дрон врезался в терминал аэропорта в Нахичеванской Автономной Республике, а другой – упал возле здания школы в селе Шакарабад.
Здание аэропорта было повреждено, двое мирных жителей получили ранения.
В Баку отметили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры в ответ.
Между тем заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Иран не нанес ударов по Азербайджану и не атакует соседние страны.