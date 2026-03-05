Предварительно, удар по аэропорту был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Что известно об Arash-2?

Arash-2 (также известный как Kian-2) – это иранский дрон-камикадзе, который считают потенциально опаснее Shahed-136.

Arash-2 впервые показали в 2019 году. Он является увеличенной версией предыдущего дрона Arash-1 (Kian-1), о котором стало известно в 2015 году.

Новый аппарат примерно вдвое больше предыдущей модели. Основные характеристики (по разным источникам):

размах крыла – до 4 метров;

длина – около 4,5 метра;

дальность полета – примерно 1000 километров, иногда называют до 1600 километров;

скорость – ориентировочно до 200 километров в час с поршневым двигателем или до 400 километров в час с реактивным;

боевая часть: точных данных нет, вероятно от 30 килограммов;

Иран заявляет, что дрон может иметь реактивный двигатель, но на большинстве фото видно пропеллерный (поршневой) двигатель. Вероятно, есть различные модификации. Дрон запускают с грузовиков-пусковых установок, которые могут маскироваться под гражданский транспорт. Для старта используется ракетный ускоритель.

По иранским заявлениям, Arash-2 может:

наводиться по спутниковой навигации для ударов по стационарным целям;

иметь пассивную радиолокационную головку самонаведения для уничтожения радаров.

Итак, Arash-2 – это большой ударный беспилотник с дальним радиусом действия, который может использоваться для атак на важные объекты на большом расстоянии.

Удар дроном на аэропорт в Нахичевани: смотрите видео

Азербайджан атаковал дальнобойный дрон Arash-2 / Фото Ukraine context

Атака дронов на Азербайджан: что известно