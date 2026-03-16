Аэропорт пришлось временно закрыть из-за крупного пожара. В сети публикуют видео прилета, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на аэропорт Дубая?
В результате атаки на территории аэропорта вспыхнул один из топливных резервуаров.
Пострадавших нет. Как пишет Dubai Media Office, часть рейсов пришлось перенаправить в Аль-Мактум – второй международный аэропорт Дубая.
Атака на Дубай: смотрите видео
Напомним, часть воздушного пространства Ближнего Востока остается закрытой из-за угрозы ракетных и дроновых атак. Также продолжается резкий рост цен на топливо.
Только в ОАЭ с начала войны 28 февраля ПВО перехватила более 1500 иранских дронов и почти 300 ракет. С начала острой фазы конфликта погибли 6 человек, в том числе 4 мирных жителей.
Движение на дорогах и туннелях, соединяющих аэропорт и город, было временно перекрыто. Авиакомпания Emirates сообщала, что планирует выполнять полеты по ограниченному расписанию после 10:00 по местному времени.
Последние атаки на Дубай
Иран на днях нанес удар по отделению американского Citibank в Дубае. Это мог быть ответ на удар США и Израиля по банкам в Тегеране. Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что все отделения американских банков в регионе могут стать целью, если атаки продолжатся.
Ранее был поврежден небоскреб 23 Marina, там вспыхнул пожар. На месте обошлось без пострадавших, но в другом районе города погиб водитель автомобиля из-за падения обломков БПЛА.