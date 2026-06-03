Какой кризис может охватить мировую экономику

Об этом в своем новом прогнозе заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Bloomberg.

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Специалисты связывают экономический спад с блокированием стратегического Ормузского пролива, через который до войны экспортировали пятую часть энергоносителей и другую продукцию. По их мнению, даже после восстановления судоходства по этому маршруту давление на цены и ослабление спроса будут ощущаться еще долго.

В оптимистическом сценарии, при котором война в Иране скоро закончится, ОЭСР повысила прогнозы инфляции на 2027 год. Тогда как обнародованные в марте прогнозы роста, которые и тогда уже были слабыми. несколько снизила.

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Однако пессимистический сценарий экономистов выглядит еще хуже, ведь предусматривает серьезные экономические последствия из-за затяжного конфликта.

Если война продлится, ОЭСР прогнозирует самое глубокое замедление мировой экономики за последние 40 лет. Больший удар нанесли только дважды:

пандемия COVID-19;

и финансовый кризис 2009 года.

Мировая экономика снова находится под давлением. Конфликт на Ближнем Востоке стал главным фактором, который формирует перспективы мировой экономики,

– отметил главный экономист организации Стефано Скарпетта.

По оценкам ОЭСР, глобальная инфляция будет на 0,4% выше, чем надеялись, уже в этом году и на 1,3% больше в 2027 году.

Более того, если перебои с поставками с Ближнего Востока продлятся до 2027 года, мировой экономический рост может замедлиться даже до 1,8%.

В итоге кризис подтолкнет экономики некоторых стран к рецессии или очень близко к спаду. Это повлечет за собой рост безработицы, сокращение инвестиций, в том числе в искусственный интеллект, и переоценку финансовых активов.

Важно! По мнению специалистов ОЭСР, основное бремя по поддержке экономики ляжет на правительства стран, но их возможности уже и так ограничены из-за высокого уровня государственного долга.