Какой кризис может охватить мировую экономику
Об этом в своем новом прогнозе заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Bloomberg.
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Специалисты связывают экономический спад с блокированием стратегического Ормузского пролива, через который до войны экспортировали пятую часть энергоносителей и другую продукцию. По их мнению, даже после восстановления судоходства по этому маршруту давление на цены и ослабление спроса будут ощущаться еще долго.
В оптимистическом сценарии, при котором война в Иране скоро закончится, ОЭСР повысила прогнозы инфляции на 2027 год. Тогда как обнародованные в марте прогнозы роста, которые и тогда уже были слабыми. несколько снизила.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Однако пессимистический сценарий экономистов выглядит еще хуже, ведь предусматривает серьезные экономические последствия из-за затяжного конфликта.
Если война продлится, ОЭСР прогнозирует самое глубокое замедление мировой экономики за последние 40 лет. Больший удар нанесли только дважды:
- пандемия COVID-19;
- и финансовый кризис 2009 года.
Мировая экономика снова находится под давлением. Конфликт на Ближнем Востоке стал главным фактором, который формирует перспективы мировой экономики,
– отметил главный экономист организации Стефано Скарпетта.
По оценкам ОЭСР, глобальная инфляция будет на 0,4% выше, чем надеялись, уже в этом году и на 1,3% больше в 2027 году.
Более того, если перебои с поставками с Ближнего Востока продлятся до 2027 года, мировой экономический рост может замедлиться даже до 1,8%.
В итоге кризис подтолкнет экономики некоторых стран к рецессии или очень близко к спаду. Это повлечет за собой рост безработицы, сокращение инвестиций, в том числе в искусственный интеллект, и переоценку финансовых активов.
Важно! По мнению специалистов ОЭСР, основное бремя по поддержке экономики ляжет на правительства стран, но их возможности уже и так ограничены из-за высокого уровня государственного долга.
Напомним, война в Иране может стоить экономикам Ближнего Востока до 194 миллиардов долларов утраченного экономического роста. К таким выводам пришли эксперты ООН. По их подсчетам, арабские страны рискуют потерять от 120 до 194 миллиардов долларов ВВП.
Ощутимые убытки уже понес Израиль. В первом квартале 2026 года экономика страны сократилась из-за длительной приостановки работы предприятий, которые были закрыты более чем на месяц из соображений безопасности. По данным израильского статистического бюро, в годовом измерении ВВП страны уменьшился на 3,3%.
Негативный эффект конфликта уже распространился далеко за пределы Ближнего Востока. В Индии и Бангладеш сообщают о закрытии текстильных фабрик, в Ирландии, Польше и Германии отменяют авиарейсы, а во Вьетнаме, Южной Корее и Таиланде вводят ограничения на потребление энергии.
Серьезные трудности возникли даже в ОАЭ, которые относятся к самым богатым государствам мира. После повреждения газовых месторождений ракетными ударами и нарушения судоходства через Ормузский пролив власти страны обратились к США за финансовой поддержкой.