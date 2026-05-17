Что известно об экономической ситуации в Израиле?

О том, какие последствия для экономики имеет страна, которая начала войну в Иране, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, в течение первого квартала 2026 года экономика Израиля претерпела спад. Основой причиной этого является закрытие предприятий более чем на месяц из соображений безопасности. Другими словами – последствия войны в Иране.

Так, в годовом измерении ВВП страны сократился на 3,3%. Как сообщает статистическое бюро Израиля, в воскресенье 17 мая, такие показатели являются большими, чем ожидалось.

По собственному опросу Bloomberg, 7 экономистов отметили, что экономика упала на 2% за первые три месяца года. В то же время Министерство финансов оценило спад показателей на 9,5% в годовом исчислении.

Издание отмечает, что война с Ираном повлияла на общее и частное потребление, которое сократилось на 4,7% и 4,8%. В частности ВВП для бизнеса снизился на 3,1%, а на одного человека – на 4,5%.

В то же время нынешняя ситуация в экономике Израиля менее серьезная, чем была в июне 2025 года во время 12-дневной войны с Ираном. Тогда ВВП страны снизился на 4,3% после массированных обстрелов и приостановления работы предприятий.

Несмотря на текущую ситуацию, Иерусалим все еще надеется на общий рост экономики в 3,8% в год.

Что еще известно о прогнозе роста экономики Израиля?

Ранее в The Times of Israel писали, что Банк страны ухудшает прогнозы роста экономических показателей.

Военная операция имеет широкие экономические последствия для реальной экономики, и с началом конфликта активность заметно упала,

– говорилось в сообщении Банка.

В частности представители учреждения акцентировали, что "геополитическая неопределенность возросла как внутри страны, так и в мире". И если до начала войны в Израиле прогнозировали рост экономики на 5,2%, то последний показатель – 3,8%. В то же время план Израиля по росту показателей на 2027 год – 5,5%.

Что известно о последствиях войны в Иране?

После начала атак Израиля и США по Ирану ряд экономических показателей изменились в худшую сторону. Так существенно начали расти цены на нефть, впоследствии – на топливо. Затем под прицелом автоматически оказываются продукты. А из-за их подорожания идет вверх инфляция.

И поскольку о прекращении конфликта пока есть только разговоры, а не действия, – ситуация с экономикой остается напряженной.

Например, в ЕС уже заявили, что события 2026 года на Ближнем Востоке вызвали крупнейший в истории энергокризис. Из-за ограниченных поставок энергоресурсов через Ормузский пролив и завышенных цен на нефть Евросоюз потратил "дополнительных" 30 миллиардов евро.

Для Украины последствия на топливном рынке – соответствующие. Как рассказал для 24 Канала директор Консалтинговой группы А-95 и энергетический эксперт Сергей Куюн, в мае ожидать удешевления на АЗС не стоит.

"Мы видим, что ничего не изменилось, но цена уже не 1,5 тысячи долларов, как была, а 1 200. Но нам от этого не легче. С одной стороны, она просела, но мы фактически покупали по тем высоким ценам. То есть какой бы и цена не была, объективной или необъективной, у нас нет возможности отказаться от покупки, потому что можем остаться без топлива", – объяснял эксперт.

Сергей Куюн также акцентировал, что основная проблема высоких цен на топливо в том, что сейчас еще приходят поставки, которые закупали по более высокой стоимости в апреле или марте. И даже несмотря на то, что более поздние контракты на поставку заключали по меньшим ценам, рынок держит стабильность.

По словам эксперта, если цены не будут снижаться в мире, то в Украине показатели на АЗС тоже будут держаться на высоком уровне.