Что известно об энергетической ситуации?

О том, сколько ресурсов потратили в ЕС на преодоление последствий и обеспечение стран от начала войны в Иране, пишет DW.

Во вторник, 5 апреля, в Брюсселе, еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йогренсен рассказал о ситуации в энергосфере.

Чиновник заявил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке страны-члены ЕС потратили более 30 миллиардов евро. Деньги направили на импорт ископаемого топлива.

Мир сталкивается с, пожалуй, самым серьезным энергетическим кризисом в истории, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства,

– объяснил Йоргенсен.

Еврокомиссар добавил, что последствия от войны и убытки от конфликта будут долгосрочными. В частности на восстановление добычи газа могут уйти годы. Зато производство нефти должны запустить быстрее.

Чиновник также отметил, что ЕС должен подготовиться к проблемам в поставках топлива. Сейчас перебоев нет, но они могут быть. Особенно это касается авиатоплива.

Как в ЕС планируют преодолеть энергетический кризис?

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте рассказала, что последствия от войны в Иране будут ощутимыми месяцами или даже годами. Об этом пишет Укринформ.

Это второй большой энергетический кризис за короткий промежуток времени в четыре года. Урок должен быть понятен для всех: в таком бурном мире, как наш, мы просто не можем быть чрезмерно зависимыми от импортируемых энергоресурсов,

– отметила президент.

В частности чиновница акцентировала, что последствия войны в Иране показывают приоритет для стран ЕС.

За 60 дней конфликта импорт топлива увеличили более чем на 27 миллиардов евро. Это означает, что Европа должна работать над созданием автономности и независимости в этом вопросе.

Поэтому путь вперед очевиден: мы должны уменьшить нашу чрезмерную зависимость от импортного ископаемого топлива и увеличить наше собственное, доступное и чистое энергоснабжение,

– объяснила Урсула фон дер Ляйен.

В частности президент подчеркнула, что универсальные решения не сработают. Из имеющегося набора мероприятий и предложений от ЕК каждая страна должна выбрать свою "комбинацию".

Что известно о возможном вкладе Украины для энергосистемы ЕС?

Украину тоже коснулись последствия событий на Ближнем Востоке. Пока больше всего страдает топливный рынок, ведь цены на топливо резко повысились.

В то же время для 24 Канала эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прокомментировал возможный вклад украинской энергосистемы в международный рынок. Конечно, во время войны ситуация непрогнозируемая и после последней зимы ситуация стала тяжелее. Однако по словам эксперта, можно говорить об экспорте.

Из-за солнечной генерации в Украине сейчас профицит. То есть мы можем экспортировать электроэнергию, которую производит АЭС.

В то же время если бы Украина имела под контролем Запорожскую станцию, то могла бы увеличить объемы экспорта.

Если бы ЗАЭС вернулась под контроль Украины, или даже только 2 блока станции (это где-то 15 миллиардов киловатт), то 5 миллиардов киловатт мы бы могли экспортировать,

– пояснил Корольчук.

В частности эксперт добавил, что сейчас Украина параллельно нуждается в импорте. А даже после восстановления энергосистемы и полноценного запуска АЭС – покупка ресурса тоже понадобится.

В то же время надо рассматривать вопрос конкуренции со стороны ЕС. Там заинтересованы в поставках Украине ресурса, потому что на этом можно заработать. Но еще до войны Союз также интересовался возможностью получать электроэнергию из Украины.

Что еще известно о последствиях войны в Иране?

Из-за высоких цен на энергоносители (после начала войны на Ближнем Востоке) Европа страдает от стремительного роста инфляции. Например, течение апреля в Германии цены выросли на 2,9% по сравнению с мартом. Отмечается, что показатель инфляции стал самым высоким с января 2024 года.

Отдельные убытки может принести закрытие Ормузского пролива тоже в результате войны в Иране. Как отметил для 24 Канала инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса летом возможен дефицит удобрений и средств противодействия вредителям. Из-за этого есть риск для урожая.

В то же время цены на нефть не упадут быстро даже после открытия Ормуза. По словам эксперта, о дешевой нефти и горючем можно забыть до конца года.

По украинскому контексту, экономист отмечает, что наибольшие последствия в заработках Путина. Москва увеличит доходы от продажи нефти и соответственно направит их в войне против Украины.