Яка криза може охопити світову економіку

Про це у своєму новому прогнозі заявила Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), пише Bloomberg.

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Фахівці пов'язують економічний спад із блокуванням стратегічної Ормузької протоки, через яку до війни експортували п'яту частину енергоносіїв та іншу продукцію. На їхню думку, навіть після відновлення судноплавства цим маршрутом тиск на ціни та ослаблення попиту відчуватимуться ще довго.

В оптимістичному сценарії, за якого війна в Ірані скоро закінчиться, ОЕСР підвищила прогнози інфляції на 2027 рік. Тоді як оприлюднені в березні прогнози зростання, які й тоді вже були слабкими. дещо знизила.

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Проте песимістичний сценарій економістів виглядає ще гірше, адже передбачає серйозні економічні наслідки через затяжний конфлікт.

Якщо війна триватиме, ОЕСР прогнозує найглибше уповільнення світової економіки за останні 40 років. Більший удар завдали лише двічі:

пандемія COVID-19;

та фінансова криза 2009 року.

Світова економіка знову перебуває під тиском. Конфлікт на Близькому Сході став головним чинником, який формує перспективи світової економіки,

– наголосив головний економіст організації Стефано Скарпетта.

За оцінками ОЕСР, глобальна інфляція буде на 0,4% вищою, ніж сподівалися, вже цього року та на 1,3% більшою у 2027 році.

Ба більше, якщо перебої з постачаннями з Близького Сходу триватимуть до 2027 року, світове економічне зростання може сповільнитися навіть до 1,8%.

У підсумку криза підштовхне економіки деяких країн до рецесії або дуже близько до спаду. Це потягне за собою зростання безробіття, скорочення інвестицій, у тому числі у штучний інтелект, та переоцінку фінансових активів.

Важливо! На думку фахівців ОЕСР, основний тягар з підтримки економіки ляже на уряди країн, але їхні можливості вже й так обмежені через високий рівень державного боргу.