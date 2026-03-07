Эксперты объясняют это значительным технологическим отставанием иранской авиации от современных западных истребителей, пишет The National Interest.
Почему Иран почти не оказывал воздушного сопротивления?
Во время операции США и Израиля под названием "Эпическая ярость" иранские военно-воздушные силы практически не противостояли атакам союзников. Аналитики объясняют это тем, что большинство боевых самолетов страны технически устаревшие и не способны эффективно противодействовать современным истребителям.
По данным экспертов, иранская авиация годами не получала серьезного обновления. Из-за санкций и изоляции страна вынуждена использовать преимущественно технику, которой уже несколько десятилетий.
Именно поэтому во время ударов значительная часть иранских самолетов оставалась на земле – военные пытались избежать их быстрого уничтожения.
В составе ВВС Ирана до сих пор находятся преимущественно старые модели истребителей. Среди них:
- F-14 Tomcat (частично модернизированные версии),
- F-4 Phantom II,
- F-5 Tiger II,
- несколько советских МиГ-29 и Су-24.
Многие из этих самолетов были созданы еще в 1960–1970-х годах. Даже после модернизаций они значительно уступают современным западным боевым машинам.
Зато США и Израиль используют новейшие самолеты, в частности истребители пятого поколения F-35 и F-22. Именно они обеспечивают почти полное преимущество в воздухе благодаря малозаметности, современным радарам и мощному вооружению.
В первые дни кампании союзники быстро установили контроль над воздушным пространством, что фактически лишило Иран возможности активно использовать свою авиацию.
Аналитики отмечают, что операция стала показательной: когда-то одна из сильнейших авиаций Ближнего Востока сейчас не способна обеспечить даже базовую защиту собственного неба.
Операция США в Иране: последние новости
WP писал, что Россия помогает Ирану, передавая координаты американских военных объектов, что повышает точность ударов по силам США на Ближнем Востоке. В Белом доме отреагировали, заявив, что это "не имеет значения", поскольку США уничтожают иранский террористический режим, несмотря на возможную помощь Москвы.
Курдские силы опровергли информацию о пересечении границы с Ираном, заявив, что наступление без "чистого неба" будет самоубийством. Дональд Трамп положительно относится к возможному нападению курдов на Иран, но не подтвердил поддержку США в этой операции.
Иран отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня. Страна готова к наземной борьбе с Америкой, а Россия и Китай могут оказывать помощь Ирану.