Эксперты объясняют это значительным технологическим отставанием иранской авиации от современных западных истребителей, пишет The National Interest.

Почему Иран почти не оказывал воздушного сопротивления?

Во время операции США и Израиля под названием "Эпическая ярость" иранские военно-воздушные силы практически не противостояли атакам союзников. Аналитики объясняют это тем, что большинство боевых самолетов страны технически устаревшие и не способны эффективно противодействовать современным истребителям.

По данным экспертов, иранская авиация годами не получала серьезного обновления. Из-за санкций и изоляции страна вынуждена использовать преимущественно технику, которой уже несколько десятилетий.

Именно поэтому во время ударов значительная часть иранских самолетов оставалась на земле – военные пытались избежать их быстрого уничтожения.

В составе ВВС Ирана до сих пор находятся преимущественно старые модели истребителей. Среди них:

F-14 Tomcat (частично модернизированные версии),

F-4 Phantom II,

F-5 Tiger II,

несколько советских МиГ-29 и Су-24.

Многие из этих самолетов были созданы еще в 1960–1970-х годах. Даже после модернизаций они значительно уступают современным западным боевым машинам.

Зато США и Израиль используют новейшие самолеты, в частности истребители пятого поколения F-35 и F-22. Именно они обеспечивают почти полное преимущество в воздухе благодаря малозаметности, современным радарам и мощному вооружению.

В первые дни кампании союзники быстро установили контроль над воздушным пространством, что фактически лишило Иран возможности активно использовать свою авиацию.

Аналитики отмечают, что операция стала показательной: когда-то одна из сильнейших авиаций Ближнего Востока сейчас не способна обеспечить даже базовую защиту собственного неба.

