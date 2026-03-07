Експерти пояснюють це значним технологічним відставанням іранської авіації від сучасних західних винищувачів, пише The National Interest.

Чому Іран майже не чинив повітряного опору?

Під час операції США та Ізраїлю під назвою "Епічна лють" іранські військово-повітряні сили практично не протистояли атакам союзників. Аналітики пояснюють це тим, що більшість бойових літаків країни технічно застарілі та не здатні ефективно протидіяти сучасним винищувачам.

За даними експертів, іранська авіація роками не отримувала серйозного оновлення. Через санкції та ізоляцію країна змушена використовувати переважно техніку, якій вже кілька десятиліть.

Саме тому під час ударів значна частина іранських літаків залишалася на землі – військові намагалися уникнути їх швидкого знищення.

У складі ВПС Ірану досі перебувають переважно старі моделі винищувачів. Серед них:

F-14 Tomcat (частково модернізовані версії),

F-4 Phantom II,

F-5 Tiger II,

кілька радянських МіГ-29 та Су-24.

Багато з цих літаків були створені ще у 1960–1970-х роках. Навіть після модернізацій вони значно поступаються сучасним західним бойовим машинам.

Натомість США та Ізраїль використовують новітні літаки, зокрема винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22. Саме вони забезпечують майже повну перевагу в повітрі завдяки малопомітності, сучасним радарам та потужному озброєнню.

У перші дні кампанії союзники швидко встановили контроль над повітряним простором, що фактично позбавило Іран можливості активно використовувати свою авіацію.

Аналітики зазначають, що операція стала показовою: колись одна з найсильніших авіацій Близького Сходу нині не здатна забезпечити навіть базовий захист власного неба.

