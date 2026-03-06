Про таке повідомляє видання BBC та агентство Reuters.

Чи дійсно курдські сили планують наступ на Іран?

Після повідомлень у мережі про можливий наступ курдських опозиційних сил на Іран представниця Партії свободи Курдистану зробила заяву.

Вона зауважила, що жоден боєць пешмерга (так називають збройні формування Іракського Курдистану) не змінював раніше визначених позицій – переміщення підрозділів не відбувається. Крім того, представниця додала, що шість опозиційних груп, які об'єднались у коаліцію, нині ведуть координації своїх дій, однак для подальшого перекидання сил їм необхідна підтримка США.

Також вона заявила, що найближчим часом такого розвитку подій очікувати не слід.

Йдеться не про години чи дні. Ми не можемо рухатися, якщо повітря над нами не буде чистим. Нам потрібно побачити знищення складів зі зброєю. Інакше це буде самогубством,

– наголосила вона.

За словами представниці партії, потрібно створити безпольотну зону, яка захищатиме курдські формування. Вона додала, що іранський режим діє дуже жорстоко, а курди наразі озброєні лише автоматами Калашникова.

Нагадаємо, CNN раніше писало, що Штати працюють над озброєнням курдських сил, аби ті організували народне повстання в Ірані. Представники ЦРУ США ведуть переговори як з іранською опозицією, так і з курдськими лідерами в Іраку. Ймовірно, курди можуть створити низку повстань на заході Ірану – очікується, що це стане поштовхом для масових протестів у всіх великих містах країни.

Важливо! Курди – це етнічна група без власної держави. Сьогодні населення курдів становить від 25 до 30 мільйонів осіб. Більшість із них проживає в регіоні, який охоплює Туреччину, Ірак, Іран, Сирію та Вірменію. Більшість курдів сповідує іслам сунітського напрямку, але серед них є різні культурні, релігійні та політичні традиції, а також група має різні діалекти мови.

Як це коментують у США?

Американський президент Дональд Трамп заявив, що позитивно ставиться до можливого нападу курдських сил на іранський режим.

Якщо вони збираються це зробити – це добре,

– сказав він.

Водночас Трамп уникнув відповіді на запитання, чи пропонували США підтримку іранським курдам для такої операції.

Видання Reuters раніше писало про нібито консультації курдських збройних угрупувань зі Сполученими Штатами щодо можливості та способів атак на іранські сили безпеки на заході країни. Коаліція груп планувала наступ для послаблення іранських силових структур.

На тлі цієї інформації CNN повідомляло про переговори щодо озброєння курдів, однак прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт назвала ці заяви "повністю неправдивими".

