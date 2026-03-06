Про це пише CBS News із посиланням на власні джерела.
Дивіться також Іран відкидає переговори зі США і готовий відбивати наземне вторгнення, – МЗС країни
Що відомо про евакуацію посольства США у Кувейті?
Американські чиновники повідомили, що рішення про евакуацію посольства в Ель-Кувейті, столиці Кувейту, відбулась після декількох іранських атак на дипустанову. Американське керівництво наказало співробітникам знищити усю конфіденційну інформацію й очистити сервери із секретними даними.
Нагадаємо, що раніше Держдепартамент Штатів повідомляв про тимчасове призупинення роботи посольства.
Хоча про поранення співробітників США не повідомлялося, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом,
– мовилось у заяві про призупинення роботи.
Крім того, чиновники припускають, що евакуація відбулась після загибелі шести американських солдатів внаслідок іранського удару.
Нагадаємо! 2 березня у США повідомляли про обмежений режим роботи посольства у Кувейті через "триваючу регіональну напруженість". Тоді співробітники дипустанови скасували усі звичайні та екстрені консульські зустрічі.
У яких країнах США також закрили чи призупинили роботу дипустанов?
3 березня стало відомо, що Штати розпочали евакуацію частини своїх дипломатів із деяких країн на Близькому Сході. Держслужбовців та членів їхніх родин зобов'язали залишити Йорданію, Бахрейн та Ірак через різке погіршення безпекової ситуації та загрози іранських ударів. Мовилось про співробітників, які не виконували критично важливі функції.
Водночас у Саудівській Аравії США вирішили взагалі закрити своє посольство.