Постраждали 2 мирних мешканців. Тим часом у мережі показали наслідки атаки, передає 24 Канал.

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Як виглядає аеропорт в Азербайджані після атаки?

Безпілотник атакував будівлю термінала аеропорту Нахічеваня. Це приблизно за 10 кілометрів від кордону з Іраном.

Ще один БпЛА упав поблизу будівлі школи у селі Шекерабад.

За словами місцевих, безпілотники летіли з боку Ірану. Нібито фіксували й іранські ракети.

Азербайджан уже офіційно підтвердив цей інцидент. А посла Ірану викликали до МЗС, щоб передати йому ноту протесту.

Наслідки атаки на аеропорт: дивіться відео

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, скоєні з території Ісламської Республіки Іран, внаслідок яких було пошкоджено корпус аеропорту та постраждали два мирні жителі. Ця атака на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права і сприяє посиленню напруженості в регіоні", – заявили у міністерстві.

Інші деталі атаки

  • Удар по Азербайджану був здійснений далеким безпілотником Arash 2. Він небезпечніший за "Шахед". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що дальність польоту цього безпілотника – приблизно 1000 кілометрів, а за іншими даними – до 1600 кілометрів. Летить він зі швидкістю близько 200 кілометрів за годину, або 400 кілометрів за годину з реактивним двигуном.

  • Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив 24 Каналу, що, найімовірніше, це був незапланований удар. Можливо, стався збій в програмі керування цим БпЛА.

  • Тим часом в Ірані заперечують атаку на Азербайджан. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що його країна не завдала ударів по Азербайджану і що не атакує сусідні країни.