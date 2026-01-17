Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также России будет очень сложно, – Андрющенко заинтриговал последствиями атак по ВОТ
Какие потери России на войне?
С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери россиян на войне составляют:
- личного состава – около 1 225 590 (+1 130) человек;
- танков – 11 566 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 914 (+6);
- артиллерийских систем – 36 261 (+31);
- РСЗО – 1 615 (+1);
- средств ПВО – 1 278 (+1);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 108 605 (+721);
- крылатых ракет – 4 136 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 601 (+115);
- специальной техники – 4 044 (+0).
Потери России на 17 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Недавние успехи Сил обороны
Госпогранслужба отразила атаку российских сил на Харьковщине. Также бойцам удалось ликвидировать 21 российского военного, еще 11 получили ранения.
Бригада НГУ "Рубеж" уничтожила стратегическую позицию россиян в поселке Дорожное Покровского района. Удар по месту сосредоточения в тылу сорвал попытку врага продвинуться в сторону Доброполья.
Ранее сообщалось, что СБУ вместе с ВМС ВСУ могли поразить завод "Атлант Аэро" в Таганроге. На предприятии, производящем дроны, возник пожар.