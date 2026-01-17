Як пояснив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, потрібно розуміти контекст, з чим пов'язані шалені втрати росіян у Куп'янську на Харківщині. Він пояснив, що місто розрізано на дві половини річкою Оскіл.

Чому росіяни не можуть ефективно воювати у Куп'янську?

Нарожний наголосив, що у Куп'янську українські війська перебувають на західному боці Осколу, а російські війська – на протилежному і вони відрізані від шляхів постачання.

До слова. Росіяни, за даними Інституту вивчення війни, продовжують поширювати неправдиву інформацію, що вони начебто повністю захопили Куп’янськ. Це є частиною інформаційної стратегії Росії, мета якої – вплинути на позицію "США та партнерів щодо можливих мирних переговорів".

Це відбувається приблизно місяць. Все, що вони мають – це скиди з дронів, і в доволі обмеженій кількості. Їм нереально скинути велику кількість їжі чи боєприпасів. Тому вони, за словами військового експерта, виснажені, у них немає води, їжі, у них закінчуються боєприпаси. У таких умовах ефективно воювати практично нереально.

Тому я навіть не здивований, що вони не можуть завдати більш-менш серйозного ураження українським військам, які дуже ефективно знищують цей контингент росіян в Куп'янську,

– підкреслив він.

Окрім самого Куп'янська, важливим є залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий, який зараз контролюють росіяни, адже він розташований на протилежному березі Осколу.

Проте якщо ми контролюємо Куп'янськ, це означає, що ворог не зможе використовувати цей залізничний вузол. А він має велике значення, адже на війні той, хто контролює логістику, той і перемагає. Тому що потрібно перекидати великі кількості боєприпасів, особового складу, їжі, палива і усього іншого,

– пояснив Павло Нарожний.

У цьому сенсі Куп'янськ, за його словами, важливий для ворога, тому що він міг би створити там свою базу. Підвозив би туди залізницею велику кількість боєприпасів і організував би звідти наступ далі на захід.

Що відбувається у Куп'янську: дивіться на карті

Водночас якщо українські сили контролюють Куп'янськ, то вони продовжать тримати під вогневим контролем Куп'янськ-Вузловий. І тоді, додав військовий експерт, ворог не зможе його використовувати для своєї власної логістики.

Яких втрат зазнає ворог на фронті?