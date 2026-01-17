Как пояснил в разговоре с 24 Каналом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, нужно понимать контекст, с чем связаны огромные потери россиян в Купянске на Харьковщине. Он объяснил, что город разрезан на две половины рекой Оскол.

Почему россияне не могут эффективно воевать в Купянске?

Нарожный отметил, что в Купянске украинские войска находятся на западной стороне Оскола, а российские войска – на противоположном и они отрезаны от путей снабжения.

К слову. Россияне, по данным Института изучения войны, продолжают распространять ложную информацию, что они якобы полностью захватили Купянск. Это является частью информационной стратегии России, цель которой – повлиять на позицию "США и партнеров относительно возможных мирных переговоров".

Это происходит примерно месяц. Все, что они имеют – это сбросы с дронов, и в довольно ограниченном количестве. Им нереально сбросить большое количество пищи или боеприпасов. Поэтому они, по словам военного эксперта, истощены, у них нет воды, еды, у них заканчиваются боеприпасы. В таких условиях эффективно воевать практически нереально.

Поэтому я даже не удивлен, что они не могут нанести более-менее серьезный урон украинским войскам, которые очень эффективно уничтожают этот контингент россиян в Купянске,

– подчеркнул он.

Кроме самого Купянска, важным является железнодорожный узел Купянск-Узловой, который сейчас контролируют россияне, ведь он расположен на противоположном берегу Оскола.

Однако если мы контролируем Купянск, это означает, что враг не сможет использовать этот железнодорожный узел. А он имеет большое значение, ведь на войне тот, кто контролирует логистику, тот и побеждает. Потому что нужно перебрасывать большие количества боеприпасов, личного состава, еды, топлива и всего остального,

– объяснил Павел Нарожный.

В этом смысле Купянск, по его словам, важен для врага, потому что он мог бы создать там свою базу. Подвозил бы туда по железной дороге большое количество боеприпасов и организовал бы оттуда наступление дальше на запад.

Что происходит в Купянске: смотрите на карте

В то же время если украинские силы контролируют Купянск, то они продолжат держать под огневым контролем Купянск-Узловой. И тогда, добавил военный эксперт, враг не сможет его использовать для своей собственной логистики.

