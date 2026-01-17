Как пояснил в разговоре с 24 Каналом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, нужно понимать контекст, с чем связаны огромные потери россиян в Купянске на Харьковщине. Он объяснил, что город разрезан на две половины рекой Оскол.
Почему россияне не могут эффективно воевать в Купянске?
Нарожный отметил, что в Купянске украинские войска находятся на западной стороне Оскола, а российские войска – на противоположном и они отрезаны от путей снабжения.
К слову. Россияне, по данным Института изучения войны, продолжают распространять ложную информацию, что они якобы полностью захватили Купянск. Это является частью информационной стратегии России, цель которой – повлиять на позицию "США и партнеров относительно возможных мирных переговоров".
Это происходит примерно месяц. Все, что они имеют – это сбросы с дронов, и в довольно ограниченном количестве. Им нереально сбросить большое количество пищи или боеприпасов. Поэтому они, по словам военного эксперта, истощены, у них нет воды, еды, у них заканчиваются боеприпасы. В таких условиях эффективно воевать практически нереально.
Поэтому я даже не удивлен, что они не могут нанести более-менее серьезный урон украинским войскам, которые очень эффективно уничтожают этот контингент россиян в Купянске,
– подчеркнул он.
Кроме самого Купянска, важным является железнодорожный узел Купянск-Узловой, который сейчас контролируют россияне, ведь он расположен на противоположном берегу Оскола.
Однако если мы контролируем Купянск, это означает, что враг не сможет использовать этот железнодорожный узел. А он имеет большое значение, ведь на войне тот, кто контролирует логистику, тот и побеждает. Потому что нужно перебрасывать большие количества боеприпасов, личного состава, еды, топлива и всего остального,
– объяснил Павел Нарожный.
В этом смысле Купянск, по его словам, важен для врага, потому что он мог бы создать там свою базу. Подвозил бы туда по железной дороге большое количество боеприпасов и организовал бы оттуда наступление дальше на запад.
Что происходит в Купянске: смотрите на карте
В то же время если украинские силы контролируют Купянск, то они продолжат держать под огневым контролем Купянск-Узловой. И тогда, добавил военный эксперт, враг не сможет его использовать для своей собственной логистики.
Какие потери понесет враг на фронте?
Британская разведка, как сообщает издание The Times, оценила, какие потери понесут россияне в Купянске. Речь идет о том, что украинские силы ликвидируют там в 27 раз больше оккупантов, чем теряют сами в боях. В целом потери России на Купянском направлении в течение 2025 года оцениваются в тысячи человек.
За последние сутки по состоянию на 17 января было отминусовано 1130 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения приблизительные потери России – 1 225 590 единиц личного состава.
Также, как сообщили пограничники бригады "Гарт", россияне пытаются продвинуться вглубь украинских территорий. На днях враг попытался при поддержке артиллерии и БПЛА прорвать оборону в Харьковской области, но аэроразведка ГПСУ обнаружила оккупантов и по ним было комплексно отработано "всеми имеющимися средствами поражения".