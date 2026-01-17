Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Что говорят в ISW о ситуации в Купянске?
По данным аналитиков ISW, российские военачальники продолжают утверждать, что армия России якобы контролирует все районы Купянска, а попытки Сил обороны Украины вернуть город потерпели поражение. В то же время имеются многочисленные подтверждения того, что украинские воины освободили большую часть города и прилегающие территории.
Отмечается, что распространение дезинформации является частью информационной стратегии Москвы, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.
Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.
Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить.
Оборона Купянска: коротко о главном
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 15 января, свидетельствуют, что Силы обороны недавно продвинулись на север от Купянска. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты пытаются прорваться вдоль восточного берега реки Оскол в направлении восточной части Купянска с Лимана Первого.
Ранее командир группы спецназовцев ОЗБС "Тайфун" НГУ "Лари" в эфире 24 Канала рассказал, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска и завершают зачистку города. Силы обороны сдерживают вражеские штурмовые группы и беспилотные подразделения, а враг несет потери.